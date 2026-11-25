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Dcera slavné Buffy vyrostla do krásy! Sedmnáctiletá Charlotte už přerostla svou maminku
Herečka Sarah Michelle Gellar (49), kterou si diváci zamilovali jako Buffy, přemožitelku upírů, se na veřejnosti objevila se svou sedmnáctiletou dcerou Charlotte. Společně vyrazily na závody formule 1 v Las Vegas a okamžitě upoutaly pozornost. Charlotte totiž svou slavnou maminku už pořádně přerostla a navíc se chystá vydat v jejích hereckých stopách.
Matka s dcerou společně navštívily Velkou cenu formule 1 v Las Vegas, která se konala 21. listopadu. Herečka následně zveřejnila několik společných fotografií na Instagramu a fanoušci si mohli všimnout, jak moc její prvorozená dcera vyrostla.
Sedmnáctiletá Charlotte je dnes výrazně vyšší než její slavná matka, která měří přibližně 163 centimetrů. Na společných fotografiích tak působí spíše jako její starší sestra než dcera. Obě navíc předvedly odlišné, ale velmi elegantní módní kombinace.
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Sarah Michelle Gellar vsadila na koženou bundu značky Miu Miu, kterou doplnila ladící minisukní, průsvitnými punčochami a vysokými kozačkami. Blond vlasy měla upravené do jemných vln s pěšinkou na straně.
Charlotte zvolila o něco formálnější styl. Oblékla šedé sako s jemnými proužky, černé kalhoty a elegantní boty na nízkém podpatku. Tmavé vlasy si stáhla do uhlazeného účesu. Na jednom ze snímků pózovaly společně před závodním monopostem, na dalším je fotografové zachytili při procházce ruku v ruce.
Společné vystoupení ale nebylo zajímavé pouze kvůli jejich podobě a módnímu stylu. Ukazuje se totiž, že Charlotte by se v budoucnu mohla vydat stejnou profesní cestou jako oba její rodiče. Sarah Michelle Gellar během společenské akce magazínů People a InStyle, která se uskutečnila 20. listopadu, prozradila, že její dcera pravidelně navštěvuje herecké lekce.
A nejde o ledajakého učitele. Charlotte se totiž učí u stejného hereckého kouče, se kterým kdysi začínali její rodiče. „Chodí na herecké lekce každý týden,“ uvedla herečka. Samotná Charlotte neskrývala nadšení a přiznala, že by se před kamerou ráda objevila co nejdříve. „Je to moje nejoblíbenější věc. Jsem moc nadšená a doufám, že budu moct brzy začít,“ svěřila se.
Přestože Sarah Michelle Gellar dceřiny ambice podporuje, před několika lety přiznala, že z jejího rozhodnutí stát se herečkou měla také obavy. Sama totiž začínala před kamerou už jako dítě a dobře ví, jak náročný může být život v zábavním průmyslu. Právě proto se s manželem rozhodli nastavit jasná pravidla.
V rozhovoru pro The Hollywood Reporter v roce 2023 vysvětlila, že Charlotte nesmí profesionálně vystupovat před kamerou, dokud nedokončí střední školu. Dcera jí tehdy namítala, že je to nespravedlivé, protože její matka sama začínala jako dětská herečka.
Gellar však upozornila na zásadní rozdíl. Zatímco ona vyrůstala bez slavných rodičů, Charlotte je dcerou dvou známých hollywoodských herců. Její případný vstup do filmového světa by tak od samého začátku provázela mnohem větší pozornost médií.
Herečka proto chce, aby měla dcera možnost nejprve dokončit vzdělání a teprve potom se rozhodla, zda je herectví skutečně její životní cestou. Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinze Jr. tvoří pár už více než dvě desetiletí. Vzali se v roce 2002 a společně vychovávají sedmnáctiletou Charlotte a čtrnáctiletého syna Rockyho.
Oba herci se proslavili především v devadesátých letech. Gellar zazářila v kultovním seriálu Buffy, přemožitelka upírů, zatímco Freddie Prinze Jr. se objevil například v hororu Tajemství loňského léta nebo romantické komedii Taková normální holka. Společně si pak zahráli také v hraných filmech o Scooby-Doo.
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