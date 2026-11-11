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Jako by jí z oka vypadla! Lucie Zedníčková vyvedla krásnou dceru Amélii
Herečka Lucie Zedníčková vyrazila na premiéru komedie Ženy v lihu ve společnosti své dcery Amélie Pokorné. Jednadvacetiletá kráska na sebe okamžitě strhla pozornost, a to nejen svým půvabem, ale také neuvěřitelnou podobou se slavnou maminkou. Amélie navíc sama kráčí v jejích hereckých stopách.
Premiéra komedie Ženy v lihu přilákala řadu známých tváří, mezi nimiž nechyběla ani herečka Lucie Zedníčková. Ta tentokrát nedorazila sama, ale doprovodila ji dcera Amélie Pokorná. Při pohledu na obě dámy bylo zřejmé, že jablko nepadlo daleko od stromu. Podobné rysy obličeje i úsměv připomínaly, jak vypadala Zedníčková v mladších letech. Není ostatně divu, že se o půvabné Amélii v minulosti psalo také jako o možné budoucí modelce.
Amélie však není jen půvabnou společnicí své slavné maminky. Sama se věnuje herectví a objevila se také ve filmu Ženy v lihu, na jehož premiéru společně dorazily. Před kamerou stála Amélie poprvé už jako čtyřletá v seriálu Pojišťovna štěstí. Později si zahrála například v seriálech Sestřičky, Modrý kód, Krejzovi nebo ZOO Nové začátky.
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Dcera Lucie Zedníčkové a režiséra Vítka Pokorného se navíc nevěnuje pouze herectví. Vedle natáčení studuje také na filozofické fakultě a už se osamostatnila. „S mamkou jsme nejlepší kamarádky, ona o mně ví všechno, i když už spolu nebydlíme,“ svěřila se letos v únoru deníku Blesk.
Společné návštěvy společenských akcí ostatně nejsou u této dvojice výjimkou. Už v létě se obě objevily na premiéře filmu Odyssea, kde Amélie opět upoutala pozornost fotografů. Na premiéře snímku Ženy v lihu, v němž hlavní postavy ztvárnily Lucie Benešová, Zuzana Norisová a Iva Kubelková, tak nechyběla ani rodinná podpora mladé herečky.