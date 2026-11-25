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Lucie Šafářová promluvila o vztahu s Vondráčkovou. Prozradila, jak spolu dnes vycházejí
Dvě Lucie, jeden bývalý hokejista a čtyři děti. Lucie Šafářová otevřeně promluvila o fungování rodiny s Tomášem Plekancem i o vztahu s jeho bývalou manželkou Lucií Vondráčkovou. Přestože v minulosti neměly na všechno stejný názor, dnes mezi nimi podle někdejší tenistky panuje klid.
A právě na vztah obou žen přišla řeč v nedávném rozhovoru. Šafářová prozradila, jak dnes jejich vzájemná komunikace vypadá a zda se jim podařilo najít společnou řeč. Když se Lucie Šafářová v září 2021 provdala za Tomáše Plekance, vstupovala do vztahu s mužem, který už měl dva syny.
Matyášovi bude brzy patnáct let, mladšímu Adamovi je jedenáct. Společně s Leontýnkou a Oliverem tak tvoří početnou rodinu, která se pravidelně schází pod jednou střechou. S přibývajícím věkem však starší chlapci přirozeně získávají vlastní zájmy a tráví více času také svými aktivitami.
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„Kluci jsou občas samozřejmě u nás, takže Matýsek s námi jede teď na hory, ale oni už jsou přece jenom starší, takže mají hodně i svoje vlastní programy a zájmy,“ popsala Šafářová v rozhovoru pro eXtra.cz.
Rodinný režim se tak postupně mění. Zatímco mladší děti potřebují více pozornosti rodičů, starší synové už si stále častěji organizují svůj volný čas sami. Součástí fungování takto propojené rodiny je také komunikace s bývalou manželkou Tomáše Plekance. V minulosti se přitom objevily informace o rozdílných pohledech obou žen na výchovu dětí.
Podle současných slov Lucie Šafářové však mezi nimi nepanuje žádné výrazné napětí. Jejich vztah označuje za běžný a korektní, přestože se z nich nestaly blízké kamarádky. „Tak nějak v rámci možností máme normální vztah. Na kafe spolu sice nechodíme, ale když se vidíme, tak se pozdravíme a myslím, že je to v poklidu a normální,“ svěřila se bývalá tenistka.
Z jejích slov je patrné, že obě ženy dokážou udržovat zdvořilý kontakt, aniž by musely trávit společný čas nad rámec rodinných záležitostí. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec letos v září oslavili páté výročí svatby. Manželé si své ano řekli v roce 2021 v Beskydech a od té doby společně budují rodinné zázemí.
Šafářová se po ukončení profesionální tenisové kariéry věnuje především rodině, zatímco Plekanec má za sebou úspěšnou hokejovou dráhu. Společně se starají o své dvě děti a do jejich života pravidelně patří také Matyáš s Adamem. Přestože se v minulosti objevovaly zprávy o neshodách mezi Šafářovou a Vondráčkovou, současné vyjádření bývalé tenistky naznačuje, že se jejich vztahy ustálily.
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