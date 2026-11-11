Marpo: Táta byl pro mě nejdůležitější člověk v životě. S TroubleGangem jsme uměli hrát ožralí

Marpo: Táta byl pro&nbsp;mě nejdůležitější člověk v&nbsp;životě. S&nbsp;TroubleGangem jsme uměli hrát ožralí

Marpo. Foto: Boomer Talk (se souhlasem)

11. listopadu 2026·Šárka Blahoňovská

Rapper Marpo prošel za svou kariéru pořádnou hudební proměnou. Od rapu a vyprodaných hal s TroubleGangem se postupně přesunul ke country, které mu dnes přináší větší klid. V podcastu Boomer Talk Miloše Pokorného promluvil o divokých letech na turné, vztahu ke slávě i o tom, proč nikdy nezapadal do představy typického rappera.

Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina, se netají tím, že se jeho hudební vkus s přibývajícím věkem mění. Rap mu podle jeho slov začal být generačně i tematicky vzdálenější. „Já jsem nikdy nehonil holky, nebral drogy a neflexil peníze, jako že jsem neukazoval prachy,“vysvětlil v podcastu Boomer Talk. Okázalé předvádění bohatství mu připadalo nefér vůči fanouškům, z nichž někteří dlouhé měsíce šetřili na jeho merchandise. „A já bych jim měl dávat na odiv, že mám nové auto?“ poznamenal.

Přestože se nikdy neztotožňoval s některými stereotypy rapové scény, divokým koncertním večírkům se rozhodně nevyhýbal. Přiznal, že právě on býval často jejich iniciátorem. „Měli jsme výhodu, že jsme fakt uměli hrát ožralí, že nám to fakt šlo,“zavzpomínal na období s TroubleGangem.

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Výraznou roli v Marpově životě sehrál jeho otec, legendární kytarista Ota Petřina. Ten mu do hudebního směřování nikdy nemluvil, ale pomohl mu například s přípravou na působení v Chinaski, kde Marpo strávil devět let. Můj táta byl pro mě nejdůležitější člověk v životě, hrdina, vzor. Byli jsme nejlepší přátelé a jeho smrt pro mě tehdy byla extrémně těžká,“svěřil se. Zároveň prozradil, že má připravené otcovo dosud nevydané třetí album, které by rád dokončil a vydal v příštím roce.

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Country, které poslouchá Marpo už řadu let, je te%d v jeho tvorbě žánrem čáslo jedna. Nabízí mu větší hudební svobodu i prostor pro osobnější témata. Návrat k tvrdší muzice však nevylučuje. S producentem Markusem Tranem už uvažovali o nu-metalovém albu inspirovaném starými Limp Bizkit. „Podle mě je život moc krátký na to nevyzkoušet spoustu věcí,“myslí si Marpo.

Zdroj: Boomer Talk Miloše Pokorného

Klíčová slova: Country·hudba·Marpo·Miloš Pokorný·Otakar Petřina·rap·rozhovor·seznam

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