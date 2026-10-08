Martin Zounar šokuje fanoušky. Pochlubil se postavou, ze které přechází zrak

Martin Zounar šokuje fanoušky. Pochlubil se postavou, ze které přechází zrak

Martin Zounar (Zdroj: Profimedia)

8. října 2026·Barbora Turková

A hot new bombshell has entered the villa. Hláška z jedné reality show se nyní nepochybně pojí s tím, jak vypadá herec Martin Zounar. Ten už několik měsíců intenzivně pracuje na své postavě a výsledky jsou fantastické. Herec se s jimi teď pochlubil na sociálních sítích. 

Martin Zounar oslaví příští rok šedesáté narozeniny a možná i to je jeden z důvodů, proč na sobě už nějakou dobu intenzivně pracuje. Na cestu za štíhlejší postavou se Bob z Ordinace v růžové zahradě vydal proto, že byl sám se sebou už dlouho nespokojený. A tak se rozhodl zamakat. A jde mu to skvěle.

To je tak šestý měsíc,“ svěřil se. S rozhodnutím se sebou něco dělat změnil i životní styl. Klasické jídlo nahradil krabičkovou dietou, hodně sportuje, oblíbil si hlavně jízdu na kole. Omezil i alkohol. „Konečně poznávám Moravu i jinak než jen z vinného sklípku,“ vtipkoval. Z původních 125 kilogramů zhubl už na 101.

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Sám ale říká, že to rozhodně není konec a ještě chce něco dát dolů. Ve svém těle se už tak ale cítí mnohem lépe a nebojí se ho ukázat. Na videu, které zveřejnil na svém Instagramu, se ukázal ve žlutých plavkách a fanoušci i jeho kolegové jsou nadšení a posílají mu spoustu obdivu a gratulací. Vypadáš dobře, bejku! Jen tak dál! Je super, když chlapi umí stárnout,vzkázal mu herec Martin Kraus. Jedna z fanynek připodobnila k postavě z Pobřežní hlídky, další zase mluví o tom, že za chvilku začne vypadat jako Kyslík ze seriálu Chlapci a chlapi.

Klíčová slova: ¨·Martin Zounar·postava·seznam·vzhled

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