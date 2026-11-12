Nový Aragorn z Pána prstenů se rozplakal! Jamie Dornan promluvil o své vysněné roli

Nový Aragorn z&nbsp;Pána prstenů se rozplakal! Jamie Dornan promluvil o&nbsp;své vysněné roli

Jamie Dornan / Foto: Profimedia

12. listopadu 2026·Matěj Kašpar

Fanoušky Pána prstenů čeká velký návrat do Středozemě, ale také jedna zásadní změna. Legendárního Aragorna, kterého v původní filmové trilogii nezapomenutelně ztvárnil Viggo Mortensen, si tentokrát zahraje Jamie Dornan. Severoírský herec se nyní v rozhovoru pro Entertainment Tonight svěřil, jak silné emoce v něm získání této role vyvolalo.

„Opravdu jsem se rozplakal,“ přiznal se smíchem Dornan, který považuje účast v připravovaném filmu za splněný sen. „Je to naprostý sen a čest vstoupit do tohoto světa v jakékoli podobě, natož hrát postavu, která má takový význam, kterou tolik obdivujeme a kterou všichni milujeme,“ vysvětlil.

Herec si zároveň dobře uvědomuje, že přebírá roli, která je pro miliony diváků neodmyslitelně spojená s Viggem Mortensenem. Ten Aragorna ztvárnil ve všech třech filmech Petera Jacksona a jeho výkon patří k nejvýraznějším v celé sérii. „Miluji, co Viggo s touto postavou během těch tří filmů dokázal,“ zdůraznil Dornan.

Vybíráme pro vás

Sestřel Miloše! Aneb vědomostní kvíz Frekvence 1

Přečíst článek

Přestože jde o mimořádnou hereckou příležitost, Dornan přiznává také velký respekt k fanouškům Tolkienova světa. Dobře totiž ví, jak silný vztah mají diváci k původním filmům i jejich postavám. „Byla to neuvěřitelná zkušenost a doufám, že lidé náš příběh v tomto světě přijmou. Vím totiž, jak moc na něm spoustě lidí záleží,“ uvedl. „Doufejme, že jsme odvedli dobrou práci,“ dodal.

Zajímavostí je, že natáčení svých scén už má za sebou. Podle vlastních slov práci na filmu dokončil před několika týdny a na celé natáčení vzpomíná s nadšením. „Cítím se neuvěřitelně poctěný a skvěle jsem si to užil,“ prozradil.

Dornanovo obsazení oznámilo studio Warner Bros. letos v dubnu během filmové přehlídky CinemaCon v Las Vegas. Od té doby patří jeho účast k nejdiskutovanějším novinkám kolem připravovaného filmu.

Snímek The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, tedy Pán prstenů: Hon na Gluma, se bude odehrávat mezi událostmi filmových trilogií HobitPán prstenů. Podle magazínu Empire se příběh zaměří na AragornaGandalfa, kteří se vydají pátrat po Glumovi. Právě jeho minulost a spojení s prstenem hrají důležitou roli v událostech, které později ovlivní osud celé Středozemě.

Právě letí na Frekvenci 1aktualizováno před 5 min
1Jako by jí z oka vypadla! Lucie Zedníčková vyvedla krásnou dceru Amélii3 050 čtenářů dnes2HOROSKOPY: Váhy, kde bude vaše srdce, tam budou i vaše myšlenky, pozor na podezíravost a žárlivost1 550 čtenářů dnes3Ron Weasley dojal vzpomínkou na Alana Rickmana. Hvězda Harryho Pottera prozradila, jaký byl představitel Snapea ve skutečnosti1 280 čtenářů dnes4Johnny Depp se vrací do Hollywoodu! Musel slevit z honoráře, ve hře jsou i Piráti z Karibiku

Velkým lákadlem pro fanoušky je také návrat několika původních představitelů. Ian McKellen si znovu zahraje čaroděje Gandalfa, Elijah Wood se vrátí jako Frodo Pytlík a Andy Serkis opět ztvární Gluma. Serkis se navíc tentokrát ujme také režie. Do role elfského krále Thranduila se vrátí Lee Pace.

Herecké obsazení doplní také Kate Winslet, Anya Taylor-Joy, Leo Woodall nebo Lawrence Makoare. Na projektu se bude podílet i Peter Jackson, režisér původních trilogií, tentokrát však jako producent. Spolupracovat bude s Fran WalshPhilippou Boyens, které se podílely také na scénáři společně s Phoebe GittinsArtym Papageorgiouem.

_________

Zdroje:

People

Doporučujeme

Jako by jí z oka vypadla! Lucie Zedníčková vyvedla krásnou dceru Amélii
Teď nejčtenější
HOROSKOPY: Váhy, kde bude vaše srdce, tam budou i vaše myšlenky, pozor na podezíravost a žárlivostRon Weasley dojal vzpomínkou na Alana Rickmana. Hvězda Harryho Pottera prozradila, jaký byl představitel Snapea ve skutečnostiJohnny Depp se vrací do Hollywoodu! Musel slevit z honoráře, ve hře jsou i Piráti z Karibiku

Další článek
Daniel Radcliffe prý nebude sledovat nového Harryho Pottera. Prozradil, proč se do seriálu HBO nehrneFanoušci kouzelnického světa netrpělivě očekávají novou seriálovou adaptaci Harryho Pottera, kterou připravuje HBO. Jedním z diváků ale možná nebude člověk, který je s příběhem mlaČíst další článek →
Související články
Václav Neužil promluvil o mužství i vlastních slabostech: Člověk musí mít odvahu se rozbrečetCelebrity · 4 min čteníKomerční sděleníPátý ročník Comic-Con Brno & Junior klepe na dveře! Přivítá Sabinu Laurinovou, Michaelu Kuklovou i tvůrce seriálu KosmoEstetická úprava jí zničila obličej! Influencerka Marta Somyk ukázala popáleniny a krvavé rányCelebrity · 2 min čteníMarpo: Táta byl pro mě nejdůležitější člověk v životě. S TroubleGangem jsme uměli hrát ožralíCelebrity · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Celebrity
1Policie převezla zpěváka Jarka Šimka do Bohnic. Kvůli znepokojivým příspěvkům na sociálních sítích2Kateřina Kaira Hrachovcová přiznala nečekanou změnu ve vztahu. Její partner zmizel3Martha Issová s manželem promluvili o identitě syna Jaye, který se narodil jako Františka4Bára Jánová dluží přes milion korun, je v insolvenci. Měla kvůli tomu panické ataky
Pokračujte v rubrice
Celebrity