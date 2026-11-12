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Nový Aragorn z Pána prstenů se rozplakal! Jamie Dornan promluvil o své vysněné roli
Fanoušky Pána prstenů čeká velký návrat do Středozemě, ale také jedna zásadní změna. Legendárního Aragorna, kterého v původní filmové trilogii nezapomenutelně ztvárnil Viggo Mortensen, si tentokrát zahraje Jamie Dornan. Severoírský herec se nyní v rozhovoru pro Entertainment Tonight svěřil, jak silné emoce v něm získání této role vyvolalo.
„Opravdu jsem se rozplakal,“ přiznal se smíchem Dornan, který považuje účast v připravovaném filmu za splněný sen. „Je to naprostý sen a čest vstoupit do tohoto světa v jakékoli podobě, natož hrát postavu, která má takový význam, kterou tolik obdivujeme a kterou všichni milujeme,“ vysvětlil.
Herec si zároveň dobře uvědomuje, že přebírá roli, která je pro miliony diváků neodmyslitelně spojená s Viggem Mortensenem. Ten Aragorna ztvárnil ve všech třech filmech Petera Jacksona a jeho výkon patří k nejvýraznějším v celé sérii. „Miluji, co Viggo s touto postavou během těch tří filmů dokázal,“ zdůraznil Dornan.
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Přestože jde o mimořádnou hereckou příležitost, Dornan přiznává také velký respekt k fanouškům Tolkienova světa. Dobře totiž ví, jak silný vztah mají diváci k původním filmům i jejich postavám. „Byla to neuvěřitelná zkušenost a doufám, že lidé náš příběh v tomto světě přijmou. Vím totiž, jak moc na něm spoustě lidí záleží,“ uvedl. „Doufejme, že jsme odvedli dobrou práci,“ dodal.
Zajímavostí je, že natáčení svých scén už má za sebou. Podle vlastních slov práci na filmu dokončil před několika týdny a na celé natáčení vzpomíná s nadšením. „Cítím se neuvěřitelně poctěný a skvěle jsem si to užil,“ prozradil.
Dornanovo obsazení oznámilo studio Warner Bros. letos v dubnu během filmové přehlídky CinemaCon v Las Vegas. Od té doby patří jeho účast k nejdiskutovanějším novinkám kolem připravovaného filmu.
Snímek The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, tedy Pán prstenů: Hon na Gluma, se bude odehrávat mezi událostmi filmových trilogií Hobit a Pán prstenů. Podle magazínu Empire se příběh zaměří na Aragorna a Gandalfa, kteří se vydají pátrat po Glumovi. Právě jeho minulost a spojení s prstenem hrají důležitou roli v událostech, které později ovlivní osud celé Středozemě.
Velkým lákadlem pro fanoušky je také návrat několika původních představitelů. Ian McKellen si znovu zahraje čaroděje Gandalfa, Elijah Wood se vrátí jako Frodo Pytlík a Andy Serkis opět ztvární Gluma. Serkis se navíc tentokrát ujme také režie. Do role elfského krále Thranduila se vrátí Lee Pace.
Herecké obsazení doplní také Kate Winslet, Anya Taylor-Joy, Leo Woodall nebo Lawrence Makoare. Na projektu se bude podílet i Peter Jackson, režisér původních trilogií, tentokrát však jako producent. Spolupracovat bude s Fran Walsh a Philippou Boyens, které se podílely také na scénáři společně s Phoebe Gittins a Artym Papageorgiouem.
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