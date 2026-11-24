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Petr Pečený (Doctor P. P.): Devadesátky byly plné večírků a obrovského nadšení. S Třemi sestrami jsem zažil neskutečné věci
Advokát, rocker, muzikálový herec a festivalový pořadatel. Petr Pečený alias Doctor P. P. v podcastu Boomer Talk Miloše Pokorného zavzpomínal na divoká devadesátá léta, přátelství se Třemi sestrami i začátky své kapely. Prozradil také, proč jako právník zásadně nečte vlastní smlouvy a jak ho vyděsila vyhlídka na důchod.
Když se Petr Pečený v roce 1994 rozhodl vrátit k muzice a založil kapelu Doctor P. P., měl už rozjetou advokátní kancelář. Přestože první album zaznamenalo úspěch a skupina získala nominaci na tehdejší cenu Gramy, měl obavy, jak jeho rockové vystupování přijmou klienti. „Byl jsem rozhodnutý, že kdyby to mělo nějaký negativní dopad, asi bych v tom dál nepokračoval. Priority mám celkem dané,“ přiznal v podcastu Boomer Talk. Obavy se ale nenaplnily.„Mám štěstí, že klienti jsou dost často kamarádi, jsou fajn a přijdou i na koncert. Takže se to povedlo a po těch letech musím říct, že je ta kapela pro moji praxi spíš bonus.“
Právo a showbyznys se v jeho životě přirozeně prolínají. Pečený se dlouhodobě věnuje autorskému právu, podílel se na vzniku Divadla Kalich a zahrál si přibližně v osmi muzikálech. Přesto má k podepisování vlastních kontraktů poněkud svérázný přístup.„Když jako muzikant nebo muzikálový herec podepisuji smlouvu, tak ji nikdy nečtu. Říkám, že smlouvy čtu jenom za peníze,“pobavil Miloše Pokorného. Řeč přišla také na umělou inteligenci a její dopady na právní prostředí. „Myslím, že nás to ještě všechny potrápí,“ poznamenal.
Velkou část rozhovoru věnoval lidem, kteří ho v hudební branži provázejí už desítky let. Mezi nejbližší přátele řadí členy skupiny Tři sestry. „Známe se asi 33 let. A to přátelství mi v životě dalo hodně, protože jsem s nimi zažil neskutečně super věci,“zavzpomínal. Právě devadesátá léta podle něj byla obdobím obrovského nadšení, večírků a nových příležitostí. S přibývajícími roky ale přišlo i jedno nepříjemné překvapení. „Mě vyděsil účetní, protože mi řekl, že v dubnu jdu. Začal jsem se cítit hrozně,“ popsal svou reakci na blížící se důchod.
Odpočinek ovšem Pečený rozhodně neplánuje. Vedle advokacie a koncertování se dál věnuje festivalu Benátská!, který už připravuje program na několik let dopředu. „Momentálně jednáme o velkých zahraničních hvězdách na příští rok. Ohlásili jsme Marka Ztraceného, Divokýho Billa, Trautenberk nebo Jelen,“ prozradil s tím, že organizátoři už řeší také ročníky 2028 a 2029.