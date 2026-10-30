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Příčina smrti Hayden Panettiere (†36) odhalena. Policie uzavřela vyšetřování
Dva měsíce po smrti herečky Hayden Panettiere, známé ze seriálů Hrdinové a Nashville, zveřejnily americké úřady závěry vyšetřování. Podle soudního lékaře zemřela ve 36 letech na následky neúmyslného předávkování několika látkami.
Po více než dvou měsících policie ve městě Greenville v Jižní Karolíně oznámila, že vyšetřování jejího úmrtí bylo ukončeno. Podle závěrů soudního lékaře byla příčinou smrti kombinace několika léčivých a dalších látek, včetně silného opioidu fentanylu. Úmrtí bylo oficiálně klasifikováno jako nehoda.
Hayden byla 16. srpna nalezena v bytě ve městě Greenville v Jižní Karolíně. Podle policejních informací byla v bezvědomí a došlo u ní k zástavě srdce. Na místě nebyly zjištěny známky násilného činu ani jiné podezřelé okolnosti. Podle zprávy soudního lékaře herečku objevili její tehdejší partner Brian Hickerson, s nímž měla v minulosti přerušovaný vztah a jeho bratr Zack.
Oba muži se ji pokoušeli probudit a následně jí podali dvě dávky přípravku Narcan, který obsahuje naloxon a používá se při podezření na předávkování opioidy. Jejich snaha však byla neúspěšná. Přivolaní záchranáři již herečce nedokázali pomoci a její úmrtí bylo potvrzeno na místě.
Úřad soudního lékaře okresu Greenville uvedl, že pitvu provedl kvalifikovaný soudní patolog. Vyšetření neodhalilo žádná poranění, která by mohla přispět k úmrtí. Rozhodující byly výsledky toxikologických testů. „Příčinou smrti byly toxické účinky fentanylu, 4-ANPP, alprazolamu, methokarbamolu a kvetiapinu. Úmrtí bylo klasifikováno jako nehoda,“ uvedl úřad podle zveřejněného prohlášení.
Fentanyl patří mezi velmi silné syntetické opioidy. Alprazolam je léčivá látka používaná například při léčbě úzkostných a panických poruch, methokarbamol slouží k uvolnění svalů a kvetiapin patří mezi antipsychotika využívaná při léčbě některých psychiatrických onemocnění. Látka 4-ANPP je chemická sloučenina spojovaná s výrobou fentanylu.
Kombinace látek tlumících centrální nervovou soustavu může představovat vážné zdravotní riziko. Samotná přítomnost konkrétních látek v toxikologickém nálezu však nevypovídá o tom, za jakých okolností je člověk užil. Na základě závěrů soudního lékaře a výsledků vlastního šetření oznámila policie v Greenville ukončení případu.
„Na základě rozhodnutí úřadu soudního lékaře a výsledků vyšetřování bylo úmrtí Hayden Panettiere klasifikováno jako nehoda. Policejní oddělení v Greenville své vyšetřování uzavřelo,“ stojí v oficiálním prohlášení.
V době hereččina úmrtí její mluvčí upozorňoval, že je nutné vyčkat na dokončení toxikologických testů. Reagoval tak na spekulace, které se objevovaly v médiích. „Nedávné zprávy připisované nejmenovaným zdrojům jsou neověřené a přispívají k šíření protichůdných informací,“ uvedl tehdy zástupce herečky. Zároveň požádal veřejnost o trpělivost a respektování probíhajícího vyšetřování.
Po smrti herečky se začaly řešit také právní otázky týkající se její pozůstalosti. Její bývalý snoubenec, někdejší ukrajinský profesionální boxer Volodymyr Kličko, s nímž má Panettiere jedenáctiletou dceru Kayu, podal v září žádost týkající se správy majetku, který má jejich dcera zdědit.
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