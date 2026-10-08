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Sestra Ivety Bartošové (†48) Ivana se vrátila do Česka. Slavnou zpěvačku připomněla nenápadným detailem
Iveta Bartošová (†48) měla o několik minut starší sestru Ivanu. Ta žije dlouhodobě ve Švýcarsku, kde ji občas navštěvuje její synovec Artur Štaidl. Ivana teď na nějakou dobu přijela do rodné země, aby převzala ocenění za svou zesnulou sestru.
Ivana a Iveta Bartošovy se narodily jako dvojčata a obě měly blízko k sobě i k hudbě. Slavnější se ale nakonec stala Iveta, což muselo být pro Ivanu velmi těžké. I ona se pokoušela o hudební kariéru pod uměleckým jménem Vaina a v 90. letech vydala album. Ze stínu slavné sestry se jí ale vystoupit nepodařilo. Nakonec se rozhodla přestěhovat do Švýcarska, kde se věnuje gastronomii. Hudbu ale tak úplně neopustila. V minulosti se objevila třeba na vzpomínkovém koncertě pro svou sestru, kde zpívala píseň Tisíce obyčejných věcí.
Do Prahy se Bartošová vrátila i tentokrát. Na slavnostním večeru v Ypsilonce převzala ocenění ARTES, které bylo věnované její sestře. Během večera se potkala třeba se Šárkou Vaňkovou, která před lety zpívala v projektu P.S. Iveta Ivetiny písně. Pro cenu si přišla v saku, které jí před lety dala její sestra. V rodné zemi se Ivana nějakou dobu zdrží.
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Čeká ji turné s názvem Ivana & Iveta 60 – Příběh dvojčat, na kterém bude vzpomínat na svou sestru. Produkce slibuje výjimečnou talkshow, během které Ivana poprvé veřejně zavzpomíná na dětství a dospívání se svou sestrou, jejich první lásky nebo cestu ke slávě. Celé to bude doprovázené fotkami a soukromými videi.