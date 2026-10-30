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Zemřel Patrick Stewart (†86). Rodina odhalila, s jakými nemocemi legendární herec bojoval
Britský herec Sir Patrick Stewart, jehož nezaměnitelný hlas a herecký projev provázely několik generací diváků, zemřel ve středu 28. října 2026 ve věku 86 let. Smutnou zprávu oznámila jeho rodina prostřednictvím oficiálního instagramového účtu.
Legendární představitel kapitána Jeana-Luca Picarda ze seriálu Star Trek: Nová generace a profesora Charlese Xaviera z filmové série X-Men podle jejích slov bojoval s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky. Herec zemřel ve svém domově v Los Angeles, obklopen nejbližšími.
Rodina ve svém prohlášení popsala Stewartův boj s nemocemi jako krátkou, ale hluboce emotivní životní cestu. Především však zdůraznila, že herec nebyl v posledních chvílích sám. „Byl v láskyplném objetí rodiny a přátel, obklopen živou hudbou, modlitbami, slzami, smíchem a hlubokými emocemi, které dokázal po celý život vyvolávat,“ uvedli jeho blízcí.
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Zároveň zavzpomínali na pokojný výraz, který si podle jejich slov zachoval až do konce. „Navždy si budeme uchovávat vzpomínku na klid a zamyšlení v jeho tváři, které nám budou připomínat jeho nezlomnou důstojnost,“ dodala rodina.
Namísto květin pozůstalí požádali fanoušky, aby případně přispěli na výzkum Alzheimerovy choroby pro Univerzitu Johnse Hopkinse nebo na programy podporující pečující osoby prostřednictvím americké organizace Alzheimer’s Foundation of America.
Podle rodinného prohlášení se Patrick Stewart potýkal se dvěma závažnými neurodegenerativními onemocněními, která postupně ovlivňují činnost mozku. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence a může vést k postupnému zhoršování paměti, orientace, myšlení i schopnosti vykonávat každodenní činnosti.
Demence s Lewyho tělísky patří podle americké Mayo kliniky k dalším častým typům demence. Vedle problémů s pozorností a myšlením se může projevovat také zrakovými halucinacemi, svalovou ztuhlostí, zpomalením pohybů, třesem nebo potížemi s chůzí.
Obě onemocnění jsou závažná a jejich průběh se u jednotlivých pacientů liší. Současná medicína dokáže některé příznaky zmírňovat, zatím však neexistuje léčba, která by tato onemocnění dokázala zcela vyléčit. Rodina bližší podrobnosti o Stewartově zdravotním stavu ani přesném průběhu jeho posledních měsíců nezveřejnila.
Patrick se nesmazatelně zapsal do historie televizní tvorby díky roli kapitána Jeana-Luca Picarda v seriálu Star Trek: Nová generace, který měl premiéru v roce 1987. Jeho postava se stala symbolem rozvahy, inteligence, morální odpovědnosti a respektu k ostatním. Stewart se k roli opakovaně vracel také ve filmových pokračováních, například ve snímcích Star Trek: První kontakt, Star Trek: Vzpoura nebo Star Trek: Nemesis.
Později si kapitána Picarda znovu zahrál také v samostatném seriálu Star Trek: Picard. Pro miliony fanoušků po celém světě zůstane jednou z nejdůležitějších osobností celého univerza Star Treku. Na přelomu tisíciletí se Stewart představil v další ikonické roli. V roce 2000 poprvé ztvárnil profesora Charlese Xaviera, známého také jako Profesor X, ve filmu X-Men.
Jeho postava představovala moudrého vůdce mutantů, který usiloval o mírové soužití lidí a jedinců s mimořádnými schopnostmi. Stewart se k této roli vracel více než dvě desetiletí a stal se jednou z nejvýraznějších tváří superhrdinského filmového žánru. Na jeho úmrtí reagovalo také studio Marvel, které připomnělo mimořádný význam jeho hereckého odkazu.
„Patrick Stewart vnesl do role milovaného telepatického mutanta a mentora X-Men klid, noblesu a moudrost,“ uvedlo studio v prohlášení. Marvel zároveň vyzdvihl, že Stewart svým působením pomohl proměnit způsob, jakým jsou superhrdinské příběhy vyprávěny. „Sir Patrick Stewart po sobě zanechává nesmazatelnou kulturní stopu a odkaz,“ dodalo studio.
Přestože se Patrick Stewart proslavil především filmovými a televizními rolemi, jeho umělecké kořeny sahaly hluboko do divadla. Od roku 1966 byl členem prestižní britské divadelní společnosti Royal Shakespeare Company a během své kariéry ztvárnil řadu významných shakespearovských postav.
Za mimořádný přínos dramatickému umění jej v roce 2010 královna Alžběta II. povýšila do rytířského stavu. Ještě v červenci letošního roku přitom herec v rozhovoru pro TV Insider přiznával, že navzdory vyššímu věku nemá v úmyslu svou profesi opustit.
„Nabídek je v mém věku sice méně, ale stále dostávám zajímavé příležitosti a miluji, když mě nová práce dokáže vyzvat,“ uvedl. Jako příklad zmínil dabing netradiční postavy v seriálu Bait s Rizem Ahmedem. „Nedokážu si představit, že bych někdy oficiálně odešel do důchodu. Vždycky budu hercem,“ prohlásil tehdy.
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