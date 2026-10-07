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Zoufalá Dominika Gottová v slzách! Zemřela její maminka Antonie Zacpalová (†91)
V 91 letech zemřela maminka Dominiky Gottové Antonie Zacpalová. Ta poslední roky trávila v pražském domově důchodců. Svou dceru, která dlouhodobě žije v zahraničí, před smrtí bohužel nestačila vidět. Smutnou zprávu potvrdila Gottová na instagramu.
Dominika Gottová se před časem nechala slyšet, že by ráda v Česku navštívila svou maminku Antonii Zacpalovou. Návštěvu neustále odkládala a nakonec ji nestihla. Antonie Zacpalová nyní zemřela v pražském domově pro seniory ve Vysočanech. Dlouho sice zvládala žít samostatně i přes vysoký věk, ale postupem času ji okolnosti donutily přesídlit právě do domova, kde mohla mít veškerou péči.
Více ale Zacpalovou trápilo, že dlouho neviděla svou dceru. Ta žije se svým manželem Timo Tolkkim ve finských Helsinkách. „Maminka zemřela a mně je strašně… Moc to bolí, chystala jsem se za ní opět do Čech, nestihla jsem ji,“ svěřila se zdrcená Dominika. Gottová se proto konečně rozhodla, že přiletí do Prahy, aby zařídila poslední rozloučení.
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Přesto jí událost velmi zasáhla. „Je mi strašně, ale samozřejmě, že přiletím,“ potvrdila zlomená dcera Karla Gotta, která situaci těžko snáší. Není to tak dlouho, co Dominika o svém vztahu s maminkou mluvila. „Třikrát týdně si voláme, máme nádherný vztah,“ řekla před časem pro eXtra.cz Dominika.