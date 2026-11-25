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Vysněný duet. Kateřina Marie Tichá přizvala ke spolupráci Janu Kirschner
Kateřina Marie Tichá po mimořádně úspěšném období spojeném s albem Plamen představuje nový singl Tajemství, ke kterému přizvala jednu z nejvýraznějších osobností slovenské hudební scény, zpěvačku a písničkářku Janu Kirschner. Spojení dvou charismatických autorek s nezaměnitelnými hlasy přináší živelnou píseň plnou ženské energie. Novinka vznikla ve spolupráci s kapelou Bandjeez a producentem Ondřejem ODD Turtákem. Tajemství je po skladbě Byt 66 druhou ochutnávkou z připravovaného třetího autorského alba Kateřiny Marie Tiché. Nová deska dvojnásobné držitelky Ceny Anděl vyjde v první polovině roku 2027 u vydavatelství SinglTon.
„Tajemství s Janou je moje vysněná spolupráce, miluju Janin hlas a dlouho jsem s ní chtěla natočit nějakou ryze ženskou živelnou píseň. A to Tajemství podle mě je – písnička o tom skrytém, co spolu jako ženy sdílíme,“ říká autorka písně Kateřina Marie Tichá.
Spojení těchto dvou výrazných ženských osobností české a slovenské hudební scény není náhodné. Obě spojuje schopnost psát vlastní písně, osobitý hudební rukopis, přirozená autenticita i nezaměnitelný hlasový projev. Jejich společné setkání přináší lehkost, nadhled a ženskou energii. V doprovodu skupiny Bandjeez a v produkci Ondřeje ODD Turtáka vznikla v uvolněné tvůrčí atmosféře píseň s hitovou ambicí.