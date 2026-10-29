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Hýbejme se. Nová aplikace odměňuje i „obyčejnou“ chůzi
Dvě třetiny Čechů se denně nevěnují pohybu ani doporučených 30 minut a obezita dětí roste pětkrát rychleji než u dospělých. Projekt a bezplatná aplikace Hýbejme se nepřicházejí s náročnými tréninky, ale s jednoduchým konceptem: běžný každodenní pohyb proměňují v body a odměny.
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Současný životní styl mnoha lidí si vybírá svou daň. Technologický pokrok nám sice ušetřil fyzickou námahu, ale zároveň trávíme více času vsedě – v kanceláři, autě nebo doma. Přirozeného pohybu tak z našich dnů postupně ubývá.
Pocit, že zdravý životní styl vyžaduje pravidelné návštěvy posilovny nebo náročné sportovní výkony, může navíc některé lidi od pohybu spíše odrazovat.
Návrat k přirozenosti
Jedním z hlavních důvodů, proč se velká část populace nehýbe, může být představa, že fyzická aktivita musí nutně znamenat náročný sport nebo pravidelné návštěvy fitness centra. Odborníci ale zdůrazňují, že je důležité rozlišovat mezi sportem a přirozeným pohybem.
„Během dne toho může člověk na svém těle rozhýbat hodně i bez sportování. Rozlišujme pohyb a sport. Samozřejmě, že ideální kombinací je, když se lidé hýbou a k tomu navíc dvakrát, třikrát v týdnu ještě sportují. Nicméně nedivím se, že někteří nemilují sport. Zato pohyb bychom měli milovat a učit se milovat všichni – ten je nedílnou součástí našeho života,“ vysvětluje mentální kouč a pedagog PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.
Data, která nelze ignorovat
Data ukazují, že nedostatek pohybu se týká více než poloviny populace 67 % Čechů nesportuje ani 30 minut. Zároveň 60 % dospělé populace trpí nadváhou nebo obezitou. U dětí navíc obezita roste pětkrát rychlejším tempem než u dospělých.
Z průzkumu MultiSport Index 2025 vyplývá, že celá pětina Čechů nevěnuje pohybu ani hodinu týdně a čtvrtina lidí v posledním roce se sportem zcela skončila.
Když aplikace oceňuje každý krok
Na to reaguje celospolečenský projekt a mobilní aplikace Hýbejme se. Aplikace je zdarma, nevyžaduje nákup chytrých hodinek a běží automaticky na pozadí běžného mobilního telefonu.
Místo kalorií přepočítává na body obyčejný mikropohyb – chůzi po schodech, odpolední venčení psa, cestu do práce pěšky nebo sekání trávy.
„Naším cílem není nutit lidi trávit hodiny v posilovně nebo podávat vrcholové výkony. Chceme ukázat, že i ty nejmenší kroky, jako je chůze do schodů nebo práce na zahradě, mají pro naše zdraví obrovský význam. Aplikace Hýbejme se je tu od toho, aby tyto zdánlivé maličkosti ocenila a motivovala lidi k jejich každodennímu opakování. Jen tak si lze vybudovat dlouhodobé a zdravé návyky,“ uvádí organizátor projektu Pavel Přeček.
Nasbírané body uživatelé proměňují v odměny u partnerských sítí (například Intersport, PLANEO, Feedo, Explorer Dog či Puravia) nebo v exkluzivní osobní zážitky se známými osobnostmi. Aplikace navíc využívá herní prvky a nabízí možnost vytvářet veřejné i uzavřené komunity pro přátele či kolegy.
Nová kultura pohybu
Za iniciativou stojí společnost MultiSport, která se rozhodla vytvořit celonárodní impuls pro změnu životního stylu.
„Z našich dlouhodobých průzkumů MultiSport Index víme, že až polovina zaměstnanců by se začala hýbat častěji, pokud by k tomu měla správný impuls a podporu. Hnutím Hýbejme se chceme motivovat širokou veřejnost a ukázat, že i zpočátku zanedbatelná aktivita dokáže člověka nasměrovat k trvalé změně. Naším cílem je oslovit až statisíce uživatelů a reálně tak k rozpohybování Česka pomoci,“ dodává Miroslav Rech, generální ředitel společnosti MultiSport.
Více informací o hnutí a možnosti stažení bezplatné aplikace najdete na www.hybejmese.cz.
Zdroj: Reflex.cz