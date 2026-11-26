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Na lepší počasí čekat nemusíte
Ráno zataženo, dopoledne pár kapek, odpoledne možná slunce. A zítra? Těžko říct. Chladnější část roku přináší dny, kdy se na dokonale modrou oblohu čekat nevyplatí. To ale neznamená, že procházku, výlet nebo obyčejnou cestu do města musíme automaticky odkládat. Někdy stačí počítat s tím, že počasí má vlastní plány – a připravit se na ně.
Základem je oblečení, které můžeme podle potřeby vrstvit, a boty připravené i na mokré chodníky nebo nečekanou přeháňku. Nepromokavá kotníková obuv se hodí právě ve dnech, kdy ráno nevíme, co nás venku čeká. Vyšší střih poskytuje větší krytí než nízká bota a při výběru modelu do vlhkého počasí se vyplatí sledovat také použité materiály a přítomnost funkční membrány.
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Vrstvy mají jednu velkou výhodu
Jedna velmi teplá bunda může být skvělá, dokud se během dne neoteplí o několik stupňů. V proměnlivém počasí se proto vyplatí spoléhat spíš na několik lehčích vrstev, které můžeme podle situace přidávat a ubírat. Tričko nebo košile, svetr a lehčí nepromokavá bunda nám dávají mnohem více možností reagovat na změny teploty než jediná silná vrstva.
Stejné pravidlo platí i pro doplňky. Lehká šála v tašce nebo malý skládací deštník nezaberou mnoho místa, ale ve správnou chvíli dokážou přijít vhod. Není třeba připravovat se na každou procházku jako na horskou expedici – často stačí pár praktických drobností.
Pod nohama to někdy klouže
Déšť s sebou nepřináší jen mokro. Dlažba, spadané listí nebo bláto mohou být kluzké, a proto je při výběru bot do sychravého období dobré věnovat pozornost také podešvi.
Důležitý je především dostatečně členitý vzorek a celkově stabilní pocit při chůzi. Boty bychom měli vybírat také podle toho, kde se nejčastěji pohybujeme. Jiné požadavky bude mít obuv na běžné pochůzky po městě a jiné pár, ve kterém plánujeme pravidelně vyrážet na delší procházky mimo zpevněné cesty.
A samozřejmě nesmíme zapomínat ani na pohodlí. Pokud mají boty zvládnout několik hodin chůze, nestačí, aby nám dobře seděly během několika kroků po obchodě. Důležitý je dostatek prostoru pro chodidlo, vhodná velikost a příjemný pocit při došlapu.
Do proměnlivého počasí lze vybírat mezi dámskými a pánskými kotníkovými modely v nabídce na Rieker-eshop.cz. U bot určených do vlhčích podmínek se můžeme setkat s funkční TEX membránou umístěnou mezi svrškem a podšívkou, která pomáhá chránit vnitřek obuvi před pronikáním vody a současně umožňuje odvádění vlhkosti směrem ven.
Svou roli hraje také správná péče. Pravidelná impregnace vhodným přípravkem může pomoci zvýšit odolnost materiálu vůči vlhkosti a zároveň prodloužit jeho dobrý vzhled.
Počasí si totiž bude dál dělat, co chce. Jednou nás překvapí sluncem, podruhé deštěm a někdy zvládne obojí během jediné procházky. Nemusíme mu ale přizpůsobovat všechny své plány.
Na lepší počasí čekat nemusíte. Stačí být připraveni na to, které je právě teď.