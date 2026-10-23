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Nejzdravější pohyb je chůze. Věk není překážkou, naopak
Pohyb je život. A čím více roků vám je, tím spíše poznáte, jak na něm záleží. A ten člověku úplně nejpřirozenější pohyb je chůze. Jenže co když jste v důchodu a odpadla vám chůze do práce, nemáte zahrádku a vnoučata vás navštěvují jen občas? Pak se může lehce stát, že den strávíte doma a až večer zjistíte, že jste toho vlastně moc nenachodili.
Má to dvě řešení, která se vlastně doplňují. Můžete začít chodit cíleně na procházky a můžete si domů pořídit chodící pás. Na procházkách si užijete čerstvý vzduch a chodící pás je zase dostupnější a nemusíte se bát, že uklouznete například na náledí.
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Po padesátce ubývá 1 až 2 % svalové hmoty ročně
V tomto je věk neúprosný. Svalová hmota, kterou jste měli v mládí zdarma, se najednou musí aktivně udržovat. Všechno navíc souvisí se vším. Svaly kolem kolena a kyčle pracují jako tlumič, a čím jich je méně, tím větší část nárazu jde rovnou do kloubu. Takže s ubýváním svalové hmoty se zhoršují i klouby. Řešením ale není přestat se hýbat a tím klouby šetřit, naopak!
Pohyb vám pomůže svalovou hmotu udržet, a díky tomu dopady lépe utlumíte, a výrazně prodloužíte životnost pohybového aparátu. Co se přestane používat, to ochabuje, co používáte, to se naopak udržuje či dokonce sílí.
Pohyb naštěstí nemusí být složitý. Chůze pokryje většinu toho, co potřebujete
Světová zdravotnická organizace doporučuje lidem nad 65 let alespoň 150 minut středně intenzivního pohybu týdně. K tomu dva dny posilování a nejméně tři dny v týdnu cvičení zaměřené na rovnováhu a sílu. Aerobní část tohoto zadání, tedy tu, na které stojí zdraví srdce, krevní tlak i hladina cukru, splní svižná chůze beze zbytku.
Střední intenzita se pozná jednoduše. Při chůzi můžete normálně mluvit, zadýcháváte se jen zlehka, ale například zpívat už byste nezvládli. Půlhodinu denně přitom nemusíte ujít vcelku, tři desetiminutové úseky rozložené do dne se počítají stejně.
Dejte si pozor na kluzký povrch
Od jara do podzimu chůzi venku nic nebrání, s výjimkou občasných rozmarů počasí. Pak ale přijde tma po čtvrté odpoledne, ledovka a teploty, ve kterých nechcete ven. Zlomeniny po pádu jsou reálným rizikem, kterému se chcete vyhnout.
Právě na tohle období má smysl mít doma chodící pás pro seniory. Proti běžeckému je nižší, lehčí a tišší. Tempo si navolíte podle toho, jak se cítíte.
Výhody chodícího pásu:
- Nástup: Nízká nášlapná výška a protiskluzový povrch, k tomu madlo nebo držadlo, o které se dá opřít.
- Tlumení: Chodící pás je šetrný ke kloubům, tlumí pohyb mnohem lépe než například vydlážděný chodník.
- Nezávislost: Bez ohledu na to, jak je venku, svou denní dávku pohybu si dopřejete.
TIP: Při prvním rozjezdu se držte madla a jeďte nejnižší rychlostí. Ruku pusťte, až když vám pohyb pod nohama přijde samozřejmý.
Jak s tréninkem na chodícím pásu začít
První dny stačí pět až deset minut pomalým tempem. Tělo i hlava si na nový režim zvykají zhruba dva týdny. Teprve potom má smysl přidávat, a to nejdříve minuty a až nakonec rychlost. Díky pozvolnému začátku vás pohyb bude bavit, nepřetížíte se a chodící pás neskončí jako sušák na prádlo.
Pozor: Máte potíže se srdcem nebo s tlakem, prodělali jste operaci kyčle či kolena? Začátek proberte s lékařem nebo fyzioterapeutem a ptejte se konkrétně: jaká intenzita je pro vás ještě v pořádku, jak dlouho chodit a kdy naopak přestat.
Běhat do devadesáti zvládne málokdo, chodit ano. A když doma stojí stroj, na kterém se dá vyrazit kdykoli mezi obědem a zprávami, odpadne většina důvodů, proč to zase odložit.
Zdroje:
WHO: Guidelines on physical activity and sedentary behaviour (2020), doporučení pro dospělé od 65 let. České shrnutí: Národní zdravotnický informační portál, nzip.cz
Topinková E. (2018): Sarkopenie jako závažné orgánové selhání, její diagnostika a současné možnosti léčby. Vnitřní lékařství 64(11), 1038–1052 (test rychlosti chůze na 4 m, hranice 0,8 m/s)