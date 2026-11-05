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Nižší účty za topení? Co v zimě dokáže exteriérové stínění
Topení jede naplno, a přesto u okna večer cítíte chlad, jako by od skla táhlo? Většina z nás si venkovní rolety a žaluzie spojuje s letními vedry a ochranou před přehříváním, takže během zimy je často necháváme vytažené nahoru. Vždyť budeme mít doma alespoň více světla. Nebo je to chyba?
Stínění oken dokáže být během topné sezóny stejně skvělým pomocníkem jako v létě! Kolik cenného tepla dokáže taková stažená roleta udržet uvnitř domova a kdy je ten správný moment ji spustit, aby se to citelně projevilo i na vašich účtech za energie?
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Největší úniky tepla přes okna nastávají v noci
Podle amerického ministerstva energetiky (U.S. Department of Energy) uniká přes okna přibližně 30 % tepla, které v domácnosti vyrobíte vytápěním [1]. Přes den část ztrát vyrovná slunce, jehož paprsky projdou sklem a místnost ohřejí. Po setmění však okno teplo už jen ztrácí, a to právě v hodinách, kdy je venku nejchladněji.
Chladné sklo navíc ochlazuje vzduch ve svém okolí. Ochlazený vzduch je těžší, takže přirozeně klesá k podlaze, a proto u okna cítíte chlad, i když je úplně zavřené. A tady začíná úloha exteriérového stínění, které se postaví jako bariéra mezi sklo a mrazivý vzduch venku.
Stažená roleta vytvoří před sklem vzduchový polštář
Venkovní roleta pomáhá udržet teplo v místnosti podobně jako bunda, kterou si oblékneme na svetr. Když roletu stáhneme, mezi ní a oknem vznikne vrstva vzduchu, která brání úniku tepla. Díky tomu se sklo méně ochlazuje a přes okno uniká méně tepla.
Kolik tepla okno propustí, udává součinitel prostupu tepla U. Čím je tato hodnota nižší, tím lépe okno izoluje. Podle výpočtů německého svazu BVRS může dobře přiléhající venkovní roleta snížit hodnotu U z 1,7 na přibližně 1,2 W/(m²·K). To znamená, žedokud je roleta stažená, uniká oknem přibližně o 31 % méně tepla [2].
Exteriérové rolety, nebo žaluzie?
V zimě mají navrch venkovní rolety. Český výrobce stínicí techniky Isotra je vyrábí s hliníkovými lamelami vyplněnými PUR pěnou. Model Vivera lze při zateplování schovat pod fasádu, u starších domů se montuje v boxu přímo na ni. Roletu tak bez složitých stavebních úprav můžete doplnit k oknům i později.
Venkovní žaluzie mají zase jiné přednosti, díky kterým si je zamilujete. Naklápěním lamel si nastavíte, kolik světla pustíte dovnitř, a přitom nepřijdete o výhled. Jako stínění oken se osvědčí hlavně v létě, protože snižují intenzitu slunečního záření až o 80 %. V zimě je však jejich izolační přínos menší, protože lamely k sobě nedoléhají tak těsně jako u rolety. Běžná exteriérová žaluzie zlepší izolační vlastnosti okna přibližně o 9 až 10 % [2].
Kdy roletu stáhnout a kdy vytáhnout
Úspora roste s tím, jak dlouho je roleta dole. Ve studii, kterou BVRS cituje, ušetřila stažená roleta v místnosti se starším oknem při stažení od 22:00 do 6:00 hod. 10 až 22 % tepla potřebného na vytápění. Když zůstala dole od západu do východu slunce, úspora vzrostla na 19 až 44 %, podle toho, jak velkou část stěny okno zabíralo [2].
Za slunečného dne roletu naopak vytáhněte. Otevřete stínění hned ráno, aby slunce mohlo místnost přes den přirozeně ohřívat. Na noc a během zamračených dnů zase zatáhněte.
Motorové rolety Isotra můžete ovládat dálkovým ovladačem nebo je zapojit do systému chytré domácnosti, takže nemusíte obcházet každé okno zvlášť. Tam, kde u okna chybí elektrická přípojka, poslouží verze Solar: fotovoltaický panel dobíjí baterii v boxu i při zatažené obloze a pohon pracuje v mrazech do −20 °C.
Pozor na tepelné mosty a netěsnosti
Venkovní stínění účty za teplo sice sníží, ale netěsné okno samo o sobě neopraví. Největší přínos mají rolety u starších oken, zejména pokud dobře přiléhají. U moderních oken s trojsklem a méně těsným stíněním může být úspora jen 1 až 5 %. Pokud vám přes okna profukuje, nejprve zkontrolujte a případně vyměňte těsnění.
Pokud teprve plánujete koupi venkovních rolet, zajímejte se o to, jak dobře těsní a zda bude správně zateplený box, do kterého se roleta navíjí. Není-li box dostatečně izolovaný, může přes něj unikat teplo. Takové místo se nazývá tepelný most.
U novostaveb se tomu dá předejít například použitím speciálních překladů, jako jsou systémy Heluz. Ty umožňují zabudovat roletový box přímo do konstrukce nad oknem.
Zdroje:
[1] https://www.energy.gov/energysaver/energy-efficient-window-attachments
[2] https://rs-fachverband.de/wp-content/uploads/2025/04/TR-Waermeschutz-April-2024.pdf