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Babiš chce na slevy na jízdném 1,6 miliardy z peněz určených na důchody
Slevy na jízdném pro seniory a studenty se od července vrátí na 75 procent ze současných padesáti. V Press klubu Frekvence 1 to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice se na tom podle něj dohodla při jednání o úpravách státního rozpočtu na příští rok.
Aktualizováno 15:32: Premiér Andrej Babiš podal úpravu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Na vyšší slevy na jízdném v ní chce 1,6 miliardy korun, které by jinak šly na důchody.
Na zvýšení slev pro seniory a studenty na jízdném ve veřejné dopravě chce premiér Andrej Babiš (ANO) poslat příští rok 1,6 miliardy korun. Peníze chce přesunout z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí, tedy z prostředků na důchody, ministerstvu dopravy na náhrady dopravcům. Vyplývá to z jeho podané úpravy návrhu rozpočtu na rok 2027.
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Růst slev předpokládá programové prohlášení vlády. „Navýšení slevy reflektuje veřejný zájem s ohledem zejména na sociální citlivost výše ceny za přepravu u uvedených skupin cestujících, které jsou vzhledem ke svým příjmům nepřiměřeně zatíženy různými druhy výdajů včetně výdajů za cesty veřejnou osobní dopravou,“ napsal premiér ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
Proč se slevy zvýší až od prvního července
Úprava rozpočtu počítá se zvýšením slev na 75 procent od 1. července. „Jedná se o nejbližší termín, ke kterému je možné slevy upravit bez zásadních komplikací,“ napsal Babiš. V Press klubu Frekvence 1 v úterý pozdější termín zdůvodnil tím, že se na změnu musí připravit dopravci. „Plníme další náš slib, a to je, že slevu na jízdné vracíme na 75 procent, jak jsme to měli předtím za naší vlády… ale tam to bude až od prvního sedmí,“ řekl premiér.
O přesunu peněz rozhodnou poslanci ve druhém čtení
Prostor pro návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu mají poslanci při jeho dnešním druhém čtení. Babiš se z jednacího dne omluvil, k jeho úpravě se tedy patrně bude muset přihlásit jiný poslanec. Základní ukazatele návrhu rozpočtu se schodkem 386 miliard korun schválila Sněmovna už v prvním čtení a nemůže je měnit.
Slevu 75 procent zavedla už minulá Babišova vláda
Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla minulá Babišova vláda od září 2018. Kabinet Petra Fialy (ODS), který ji nahradil, rozhodl o vrácení slev na 50 procent od dubna 2022. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
Zvýšení slev kritizoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. „Slevy jsem jako ministr snížil na 50 procent. Nebylo to populární, bylo to potřeba. Babiš teď miliardy rozdá zpátky,“ napsal na síti X.
V Press klubu mluvil i o bezpečnosti před Vánoci a cenách energií
Koaliční rada se podle Babiše dohodla také na posílení rozpočtu sportu, podle ČTK má jít o 1,5 miliardy korun navíc. „Je to důležité, hlavně pro naše děti, ty programy jako Můj klub, Moje kabina,“ uvedl premiér. Před Vánoci stát podle něj zpřísní bezpečnostní opatření: policie dostane dlouhé zbraně a balistickou ochranu, před obchodními centry se znovu objeví betonové zátarasy. „My jsme jedna z nejbezpečnějších zemí,“ dodal.
Ke sporu o takzvaný spotřební koš ve školních jídelnách premiér řekl, že vyhláška bude jen doporučující. U elektřiny a plynu vláda podle něj schválila možnost zastropovat ceny u výrobců a návrh míří do prvního čtení ve Sněmovně. „Když získáme tu kompetenci, můžeme dělat úplně stejně, jak to děláme u nafty a benzínu,“ řekl Babiš. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila do konce roku.
Celý rozhovor s Andrejem Babišem si můžete poslechnout v záznamu Press klubu Frekvence 1.
Zdroj: ČTK, Frekvence 1