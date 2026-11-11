Matěj Ondřej Havel: Pokud preference nevzrostou, měl by mě někdo vystřídat

Matěj Ondřej Havel: Pokud preference nevzrostou, měl by mě někdo vystřídat

Matěj Ondřej Havel

11. listopadu 2026·Petr Král

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel připustil, že po roce ve funkci může skončit. Stane se tak podle něj v případě, že strana nezvedne preference, které se podle průzkumů Kantaru a Medianu pohybují kolem 2,5 procenta. „Pokud by se procenta TOP 09 za rok držela takhle velmi nízko, tak si myslím, že dává smysl, aby mě někdo vystřídal,“ řekl v Press klubu Frekvence 1. Další volební sněm strany je právě za rok.

Radost z průzkumů nemá, opírá se o výsledek na radnicích

Havel opakovaně zdůraznil, že z aktuálních čísel nadšený není, odkázal ale na komunální a senátní volby. „Nejlepším průzkumem jsou volby,“ řekl v Press klubu Frekvence 1. Podle něj šlo o nejúspěšnější komunální volby strany za posledních osm let: „TOP 09 se vrátila na radnice, kde nebyla 8 nebo dokonce 12 let. Máme starosty v místech, kde jsme je neměli.“ Potenciál strany odhadl na 12 až 13 procent a připomněl, že zhruba 28 procent voličů se podle průzkumu chystá k volbám, ale neví, koho bude volit.

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Zrušení koncesionářských poplatků chce ve sněmovně blokovat

Nejostřeji se předseda TOP 09 vymezil proti vládnímu návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. „Ten návrh má jediný smysl. Dostat kontrolu financování veřejnoprávních médií do vládních rukou, ať je to vláda tahle, nebo tamta, nebo jakákoliv jiná,“ řekl v Press klubu Frekvence 1. Upozornil také, že peníze pro veřejnoprávní média nezmizí: „Zaplatíme to všichni z daní na dluh s pětiprocentním úrokem.“ Obstrukci podle svých slov běžně nepoužívá. „Já si myslím, že vládní koalice má právo prosadit většinu, vyhrála volby,“ uvedl s tím, že u jedné či dvou věcí za volební období „nasadíme všechny páky“.

S Grolichem si přestupy členů vyříkal mezi čtyřma očima

Na jižní Moravě přešlo podle Havla k KDU-ČSL asi 25 členů z 210. Vadila mu hlavně forma. „To udělal Jan Grolich tiskovku pro to, aby ukázal, že táhne. Dopředu nás o tom vůbec neinformoval,“ řekl v Press klubu Frekvence 1. S předsedou lidovců se pak podle svých slov sešel osobně a situaci uzavřel: „Budeme nadále spolupracovat na věcech, které nás spojují, což je právě odstavení Andreje Babiše od vlády.“

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Na Národní třídu půjde, Babišovu cestu do Izraele kritizuje

17. listopad označil Havel za nejdůležitější státní svátek. S celou stranou se podle svých slov chystá v devět hodin ráno na Národní třídu a zbytek dne stráví s rodinou na vzpomínkových akcích. Nepřítomnost premiéra, který bude v Izraeli, komentoval slovy: „Když máme nejdůležitější státní svátek, tak ta cesta do Izraele se dala udělat jindy.“

Celý rozhovor s Matějem Ondřejem Havlem si můžete poslechnout v záznamu Press klubu na webu Frekvence 1.

Zdroj: Frekvence 1


Klíčová slova: koncesionářské poplatky·Matěj Ondřej Havel·Press klub·TOP 09

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