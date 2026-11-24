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Mráz pomohl vytvořit ikonické dupání v hitu We Will Rock You od Queen
24. listopadu 2026·7 faktů Honzy Dědka·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Projděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.
Další článekBBC zakázala song Relax od Frankie Goes to Hollywood kvůli sexuálnímu textu. Zákaz z něj udělal hitProjděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.Číst další článek →
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