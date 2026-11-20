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HOROSKOPY: Štíři, hvězdné aspekty vám přejí, v ohnisku budou intimní vztahy
BERAN
I vám by se mělo dařit. Přes den rychle splníte své úkoly, večer budete mít rozvernou náladu a svedete partnera.
BÝK
Máte dost energie na zvládnutí těch nejnudnějších úkolů. Čas přeje novým nápadům, které dopomohou dokončit staré plány. Nemusíte se bát ani riskantních počinů.
BLÍŽENCI
Máte šanci stihnout tolik věcí, že se sami budete tomu divit. Večer příval touhy a smyslných myšlenek vás zaskočí, ale nevyvede z míry.
RAK
Tak si zalenošit, to bude nejspíš vaše největší přání. Bohužel, vám to nevyjde, musíte si dál plnit své povinnosti.
LEV
I když se vám celkem bude dařit, můžete mít sklony být poněkud popudliví. Je možné, že se na povrch dostanou jistá překroucená fakta.
PANNA
Dnes se můžete nadít mnoha zajímavých momentů. Štístko vám přeje.
VÁHY
Dnešní důraz spočívá na vaší inspiraci. Vymyslíte společný program, který bude bavit vás všechny, což vám udělá velkou radost.
ŠTÍR
Hvězdné aspekty vám přejí, posouváte se dál. V ohnisku budou intimní vztahy.
STŘELEC
Dnešek prověří vaší bystrost a smysl pro humor. Romantický večer vám už neunikne.
KOZOROH
Takt není zrovna vaše silná stránka, cokoli máte na srdci, to bez obalu ihned řeknete. Kroťte se trochu!
VODNÁŘ
Chcete zářit venku i v práci a tak vás rodinný krb moc nepřitahuje. To si dobře uvědomujete, ale příliš se tím neřídíte. Pokud vám na partnerovi záleží, neprovokujte ho! Mohl by se poohlédnout někde jinde.
RYBY
Připravte se na intenzivní prožitky na milostném poli. Jste doslova prodchnuty přitažlivým kouzlem.