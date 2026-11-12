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HOROSKOPY: Váhy, kde bude vaše srdce, tam budou i vaše myšlenky, pozor na podezíravost a žárlivost
BERAN
Oplýváte odhodláním všechno dokázat, ale netlačte se tam, kde opravdu nemusíte být.
BÝK
Potřebujete vědět, co všechno si ještě můžete dovolit – kontrolujte stav bankovního konta.
BLÍŽENCI
Mentálně i fyzicky jste v pořádku a brzy přijdete na to, po čem toužíte. Vaše představa se nevyplní přes noc, ale jste na dobré cestě.
RAK
Jestliže ucítíte ve svém okolí případnou konkurenci, nasadíte vůči ní tajné zbraně. O lásku jste připraveni bojovat zuby, nehty.
LEV
Přestanete spoléhat na cizí pomoc, samostatná činnost vám svědčí. Prosadíte své názory a postoje i proti přesile.
PANNA
Snažte se být v klidu, zbytečně svůj vztah neanalyzujte. Můžete vytvořit dusivou atmosféru. Konstruktivně a bez emocí řešte problémy.
VÁHY
Kde bude vaše srdce, tam se stočí i vaše myšlenky. Pozor na podezíravost a žárlivost.
ŠTÍR
Hvězdy přejí obnovení starých a zapomenutých kontaktů. Ozvěte se lidem, které vám chybí a vy se tak můžete těšit na příjemný den.
STŘELEC
I když budete hodně vytížení, najdete si čas a síly abyste své pocity sdíleli s milovanou osobou.
KOZOROH
Není čas na dlouhé polemiky a rozebírání situací, je třeba postavit se k problémům čelem, zvláště jedná-li se o vztahy.
VODNÁŘ
Vypadá to, jako by nyní nastalo ticho po bouři. Vzduch se vyčistil a vy se konečně můžete těšit na slunce.
RYBY
Dnešek si užijete podle svých představ. Každý únik od fádních povinností bude vítaným osvěžením pro vaši citlivou duši.