HOROSKOPY: Váhy, kde bude vaše srdce, tam budou i vaše myšlenky, pozor na podezíravost a žárlivost

12. listopadu 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Oplýváte odhodláním všechno dokázat, ale netlačte se tam, kde opravdu nemusíte být.

BÝK

Potřebujete vědět, co všechno si ještě můžete dovolit – kontrolujte stav bankovního konta.

BLÍŽENCI

Mentálně i fyzicky jste v pořádku a brzy přijdete na to, po čem toužíte. Vaše představa se nevyplní přes noc, ale jste na dobré cestě.

RAK

Jestliže ucítíte ve svém okolí případnou konkurenci, nasadíte vůči ní tajné zbraně. O lásku jste připraveni bojovat zuby, nehty.

LEV

Přestanete spoléhat na cizí pomoc, samostatná činnost vám svědčí. Prosadíte své názory a postoje i proti přesile.

PANNA

Snažte se být v klidu, zbytečně svůj vztah neanalyzujte. Můžete vytvořit dusivou atmosféru. Konstruktivně a bez emocí řešte problémy.

VÁHY

Kde bude vaše srdce, tam se stočí i vaše myšlenky. Pozor na podezíravost a žárlivost.

ŠTÍR

Hvězdy přejí obnovení starých a zapomenutých kontaktů. Ozvěte se lidem, které vám chybí a vy se tak můžete těšit na příjemný den.

STŘELEC

I když budete hodně vytížení, najdete si čas a síly abyste své pocity sdíleli s milovanou osobou.

KOZOROH

Není čas na dlouhé polemiky a rozebírání situací, je třeba postavit se k problémům čelem, zvláště jedná-li se o vztahy.

VODNÁŘ

Vypadá to, jako by nyní nastalo ticho po bouři. Vzduch se vyčistil a vy se konečně můžete těšit na slunce.

RYBY

Dnešek si užijete podle svých představ. Každý únik od fádních povinností bude vítaným osvěžením pro vaši citlivou duši.

 

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