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Víkendový horoskop: Koho čeká nečekané setkání a kdo by si měl dát pozor na zbytečnou hádku?
Beran
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 89 %
Berani budou mít pocit, že musí být všude a u všeho. Sobota vás může zavést na místo, kam jste původně vůbec nechtěli jít, a právě tam se může odehrát nejzajímavější moment celého víkendu. Nezadaní mají šanci na velmi příjemný flirt, zadaní by si ale měli dát pozor, aby partnera nepřehlíželi kvůli kamarádům a plánům. V neděli už vám tělo připomene, že umí být unavené.
👉 Rada na víkend: Nemusíte přijmout každé pozvání. Jedno dobré úplně stačí.
Býk
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 92 %
Býci si budou chtít víkend hlavně užít v klidu a přesně to by měli udělat. Dobré jídlo, pohodlí a lidé, vedle kterých nemusíte nic předstírat, vám udělají nejlépe. Ve vztahu může přijít rozhovor, který vás příjemně uklidní. Nezadaným se může ozvat někdo, koho už chvíli znají, jen se na něj dosud nedívali romanticky.
👉 Rada na víkend: Tentokrát nehledáte dobrodružství. Potřebujete se prostě cítit dobře.
Blíženci
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 95 %
Blíženci budou ve svém živlu. Telefon bude zvonit, zprávy chodit a plány se budou měnit rychleji, než je stihnete zapisovat. Jedno nečekané setkání vám ale může zůstat v hlavě ještě dlouho po víkendu. Pozor jen na to, komu co řeknete – nevinná poznámka se může dostat přesně k člověku, ke kterému neměla.
👉 Rada na víkend: Některé informace si tentokrát raději nechte pro sebe.
Rak
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 87 %
Raci budou chtít mít kolem sebe hlavně lidi, kterým opravdu věří. Velké akce vás nemusí lákat a nebude na tom nic špatného. V lásce vás čeká příjemná blízkost a jeden rozhovor může vyřešit něco, co jste zbytečně nosili v hlavě. Neděle bude ideální na rodinu, domácí pohodu nebo úplné vypnutí.
👉 Rada na víkend: Nemusíte se omlouvat za to, že tentokrát chcete klid.
Lev
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 97 %
Lvi mají před sebou jeden z nejlepších víkendů. Společnost vám bude svědčit a někdo vám může dát velmi jasně najevo, že se mu líbíte. Zadaní mohou zažít příjemnou spontánní akci s partnerem. Jediné, co by vám mohlo náladu pokazit, je účet na konci večera – s penězi budete zacházet, jako by pondělí nikdy nemělo přijít.
👉 Rada na víkend: Bavte se naplno, ale nemusíte celý večer sponzorovat.
Panna
❤️ Láska: ⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 78 %
Panny budou už od sobotního rána vidět všechno, co je potřeba uklidit, zařídit a dokončit. Problém je, že nikdo jiný to pravděpodobně tak naléhavě neuvidí. Místo kritiky zkuste část povinností jednoduše pustit. V osobním životě může někdo čekat hlavně na váš čas, ne na dokonale uklizený byt.
👉 Rada na víkend: Některé věci mohou zůstat nedodělané až do pondělí. Svět to přežije.
Váhy
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 96 %
Váhy budou mít chuť oslavovat, potkávat lidi a užívat si příjemnou pozornost okolí. Nezadaným může víkend přinést člověka, který bude velmi otevřený a nebude vás nutit hádat, jestli má zájem. Zadané čeká příjemný čas ve dvou, pokud si do něj nenechají mluvit ostatní. A tentokrát se vám může vyplatit i menší spontánní nákup.
👉 Rada na víkend: Přestaňte všechno analyzovat. Některé věci jsou opravdu tak jednoduché, jak vypadají.
Štír
❤️ Láska: ⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 81 %
Štíři budou o víkendu podezřívavější než obvykle. Jedna zpráva nebo zvláštní reakce vás může přimět vytvořit v hlavě celý příběh, který ale s realitou nemusí mít nic společného. Pokud vám něco vrtá hlavou, prostě se zeptejte. Naopak v praktických a finančních věcech budete mít velmi dobrý odhad.
👉 Rada na víkend: Nehledejte tajemství tam, kde možná žádné není.
Střelec
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 93 %
Střelci doma dlouho nevydrží. Budete chtít ven, mezi lidi, na výlet nebo alespoň někam, kde jste ještě nebyli. Spontánní plán může dopadnout mnohem lépe než ten, který jste připravovali celý týden. Nezadaní mohou narazit na někoho velmi odlišného od jejich běžného typu – a právě proto je zaujme.
👉 Rada na víkend: Neplánujte každou hodinu. Nejlepší část víkendu možná ještě ani neexistuje.
Kozoroh
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 84 %
Kozorozi si budou chtít „jen na chvíli“ sednout k práci a najednou bude sobota večer. Někdo blízký vás ale může velmi rychle vrátit do reality. Vztahům prospěje, když tentokrát opravdu vypnete telefon nebo notebook. Neděle může přinést dobrý nápad týkající se peněz nebo pracovního rozhodnutí.
👉 Rada na víkend: Volno není mezera mezi dvěma pracovními úkoly.
Vodnář
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 98 %
Vodnáři by si rozhodně neměli plánovat nudný víkend. Může přijít pozvání, zpráva nebo nabídka, která během pár minut překope celý program. Nezadaní mají velmi dobrou šanci poznat někoho zajímavého přes přátele nebo úplnou náhodou. Zadaní mohou zjistit, že jim s partnerem už dlouho chyběla právě trocha spontánnosti.
👉 Rada na víkend: Nechte si v programu místo na něco, o čem zatím vůbec nevíte.
Ryby
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 91 %
Ryby čeká citově příjemný víkend. Někdo vám může říct něco, co jste potřebovali slyšet už dlouho, a velmi vám to zvedne náladu. Nezadaní možná zjistí, že člověk, kterého považovali jen za kamaráda, vysílá trochu jiné signály. Jen si dejte pozor, abyste si na sebe nenaložili starosti všech ostatních.
👉 Rada na víkend: Poslouchejte druhé, ale jejich problémy si nenoste domů.