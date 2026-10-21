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Přišla jsem o všechno, říká Christina Applegate. Pět let žila s chybnou diagnózou, lékaři stále nevědí, co jí je
Herečka Christina Applegate se ve svém podcastu MeSsy svěřila, že podle lékařů nemá roztroušenou sklerózu. Po pěti letech, kdy údajně žila s vědomím, že má tuto nemoc, jí lékaři oznámili, že jí netrpí. Úlevu ale hvězda seriálu Ženatý se závazky necítí. Její stav se stále zhoršuje a příčina zůstává nejasná.
Christina Applegate se stala jednou z nejznámějších tváří, které otevřeně mluví o svém životě s roztroušenou sklerózou. Tu jí lékaři diagnostikovali v roce 2021, tedy před pěti lety. Nyní ale herečka ve svém podcastu MeSsy, který má společně s Jamie-Lynn Sigler, oznámila, že se ukázalo, že ve skutečnosti touto nemocí netrpí.
„Je těžké to říct, ale lékařka přišla do mého pokoje a řekla: Gratuluji, nemáte roztroušenou sklerózu,“ popsala Applegate emotivně. „Vůbec jsem z toho ale neměla radost, zatímco všichni kolem mě byli tak šťastní,“ dodala. Úlevu ale herečka necítí. Její zdravotní stav se zhoršuje a příčina zůstává neznámá. „Možná to měla být dobrá zpráva. Ale já jsem zase na začátku,“ posteskla si se slzami v očích.
Svěřila se, že ji tato informace psychicky zasáhla. „Prošla jsem si hlubokou depresí. Přišla jsem o všechno. Přišla jsem o práci,“ řekla. Její život je nyní kvůli neznámé nemoci velmi omezený. Herečka má problémy s chůzí a koordinací a na cesty k lékaři musí využívat invalidní vozík. Již dříve se také svěřila, že musí velkou část času trávit v posteli. Se změnou diagnózy její problémy nezmizely. „Není mi lépe. Můj stav se zhoršil. A já nevím, co se se mnou děje,“ vysvětlila.
Melounka ze seriálu Ženatý se závazky nyní čeká další série vyšetření. Její zdravotní stav se za poslední měsíce zhoršil a musela dokonce přerušit práci na podcastu, v němž otevřeně mluví o roztroušené skleróze. Podle médií strávila na jaře nějakou dobu v nemocnici a domů se vrátila až v létě.