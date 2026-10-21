Přišla jsem o všechno, říká Christina Applegate. Pět let žila s chybnou diagnózou, lékaři stále nevědí, co jí je

Přišla jsem o&nbsp;všechno, říká Christina Applegate. Pět let žila s&nbsp;chybnou diagnózou, lékaři stále nevědí, co jí je

Christina Applegate (Zdroj: Profimedia)

21. října 2026·Barbora Turková

Herečka Christina Applegate se ve svém podcastu MeSsy svěřila, že podle lékařů nemá roztroušenou sklerózu. Po pěti letech, kdy údajně žila s vědomím, že má tuto nemoc, jí lékaři oznámili, že jí netrpí. Úlevu ale hvězda seriálu Ženatý se závazky necítí. Její stav se stále zhoršuje a příčina zůstává nejasná.

Christina Applegate se stala jednou z nejznámějších tváří, které otevřeně mluví o svém životě s roztroušenou sklerózou. Tu jí lékaři diagnostikovali v roce 2021, tedy před pěti lety. Nyní ale herečka ve svém podcastu MeSsy, který má společně s Jamie-Lynn Sigler, oznámila, že se ukázalo, že ve skutečnosti touto nemocí netrpí.

Je těžké to říct, ale lékařka přišla do mého pokoje a řekla: Gratuluji, nemáte roztroušenou sklerózu,“ popsala Applegate emotivně. „Vůbec jsem z toho ale neměla radost, zatímco všichni kolem mě byli tak šťastní,“ dodala. Úlevu ale herečka necítí. Její zdravotní stav se zhoršuje a příčina zůstává neznámá. „Možná to měla být dobrá zpráva. Ale já jsem zase na začátku,“ posteskla si se slzami v očích.

Svěřila se, že ji tato informace psychicky zasáhla. „Prošla jsem si hlubokou depresí. Přišla jsem o všechno. Přišla jsem o práci,“ řekla. Její život je nyní kvůli neznámé nemoci velmi omezený. Herečka má problémy s chůzí a koordinací a na cesty k lékaři musí využívat invalidní vozík. Již dříve se také svěřila, že musí velkou část času trávit v posteli. Se změnou diagnózy její problémy nezmizely. „Není mi lépe. Můj stav se zhoršil. A já nevím, co se se mnou děje,“ vysvětlila.

Melounka ze seriálu Ženatý se závazky nyní čeká další série vyšetření. Její zdravotní stav se za poslední měsíce zhoršil a musela dokonce přerušit práci na podcastu, v němž otevřeně mluví o roztroušené skleróze. Podle médií strávila na jaře nějakou dobu v nemocnici a domů se vrátila až v létě.

Teď nejčtenější v Celebrity

Marcel Zmožek ukončil kariéru. Lékaři mu diagnostikovali duševní onemocnění

Přečíst článek

Klíčová slova: Christina Applegate·diagnóza·lékaři·nemoc·roztroušená skleróza

Doporučujeme

Poslední slovo
Teď nejčtenější
Marcel Zmožek ukončil kariéru. Lékaři mu diagnostikovali duševní onemocněníHOROSKOPY: Střelci, dobrá vůle se vám nedá upřít, chce to jen více doteků a úsměvůRodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtí

Další článek
Rodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtíJiří Štěpnička měl vedle úspěšné herecké kariéry i velmi složitou rodinnou kapitolu. Se synem Jakubem, který se stal lékařem, měl podle vlastních slov dlouhodobě konfliktní vztah aČíst další článek →
Související články
Richard Müller se svěřil na videu, že je znovu nemocný. Přitom se sotva zotavilCelebrity · 1 min čteníKomerční sděleníNormální řízení zabíjí. Stačí jediná vteřinaSelmu Blair zadrželi po letu do New Yorku. Čelí obvinění z napadeníCelebrity · 3 min čteníFanoušci se opět strachují o Céline Dion. Během koncertu ztratila rovnováhu a zapomněla text písněCelebrity · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Celebrity
1Jedno z nejtěžších rozhodnutí. Laďka Něrgešová zavzpomínala na moment, který jí změnil život2Konec velké tenisové lásky! Ukrajinská tenistka Svitolina se rozvádí se svým manželem3Kateřina Brožová se zranila po pádu z eskalátorů. Bolesti zad nepolevují4Zrádkyně Mia je maminkou! Radostnou novinku nějakou dobu tajila
Pokračujte v rubrice
CelebrityChristina Applegatediagnózalékaři