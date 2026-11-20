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Strach o Martu Kubišovou. Bez dcery neudělá už ani krok
Marta Kubišová vychovala sama svou dceru Káťu v době, kdy jí komunisté pod vymyšlenými záminkami zakazovali zpívat a vystupovat. Nyní se bez dcery v podstatě neobejde a Katka je její největší oporou. Nehne se od ní v podstatě ani na krok.
Cestu k mateřství jí předtím zkomplikoval potrat i dvě klinické smrti. Katka se nakonec narodila 1. června 1979 a jejím otcem je Jan Moravec. Narodila se ale v době, kdy byla Kubišová na černé listině poté, co si na ni někdo vymyslel lechtivé snímky, které ji měly kompromitovat. Zpívat nesměla od února 1970 a místo koncertů lepila pytlíky, pracovala ve sklárně, jako písařka a později jako referentka zásobování ve Výstavbě sídlišť.
Jako jedna z mluvčích Charty 77 byla navíc pod neustálým dohledem StB. Možná i to byl důvod rozpadu manželství. Katku pak Kubišová vychovávala sama. Dnes si jsou obě velmi blízké a bez pomoci dcery se zpěvačka vlastně nehne. Káťa má navíc velkou smůlu na muže, což Kubišovou velmi mrzí. „Kdo ji nemá?“ uzavřela legenda.