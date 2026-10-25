Týdenní horoskop: Jedno znamení čeká nabídka, kterou by nemělo přehlédnout

Týdenní horoskop: Jedno znamení čeká nabídka, kterou by nemělo přehlédnout

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25. října 2026·Simona Lazničková

Nový týden přinese příležitosti i situace, které už nepůjde odkládat. Berani budou potřebovat trpělivost, Štírům se připomene starší nápad a Střelci budou muset vybírat mezi lákavými plány. Co čeká vaše znamení?

BERAN

V práci budete mít tendenci všechno popohnat, jenže někdo kolem vás potřebuje víc času. Než za něj úkol převezmete, dejte mu šanci ho dokončit. Ke konci týdne se ozve člověk, se kterým jste si dlouho neměli kdy pořádně popovídat. Tentokrát nezůstávejte u „musíme někdy zajít“.

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BÝK
Příští týden vám ukáže, kolik drobných povinností děláte jen ze zvyku. Jednu můžete bez výčitek vypustit a další konečně předat někomu jinému. Při nákupech vás zláká něco do domácnosti, ale nejdřív si ověřte, jestli pro to vůbec máte místo. Ve vztazích potěší obyčejný společný večer.

BLÍŽENCI

Zprávy budou přicházet ze všech stran a mezi nimi i nabídka, která si zaslouží víc než rychlou odpověď mezi dveřmi. Nechte si vysvětlit podrobnosti. Doma se vyplatí dopovědět rozhovor, který jste posledně utnuli kvůli nedostatku času. Druhá strana si vaše mlčení možná vyložila úplně jinak.

RAK

Někdo blízký bude potřebovat vaši pozornost, ale nemusíte kvůli tomu přestavět celý svůj týden. Pomůže i krátký telefonát, při kterém budete opravdu poslouchat. V práci si hlídejte, co jste skutečně slíbili a co už si ostatní jen domysleli. O víkendu vám prospěje změna prostředí, klidně jen na odpoledne.

LEV

Dostanete příležitost ukázat, co umíte, a byla by škoda ji shodit větou, že o nic nejde. Přijměte pochvalu bez vysvětlování, kdo všechno vám pomáhal. V osobním životě ale zkuste přenechat iniciativu někomu jinému. Možná vás překvapí plánem, který by vás samotné nenapadl.

PANNA

Seznam úkolů bude vypadat zvládnutelně, dokud na něj nezačnete připisovat práci ostatních. Stanovte si, co opravdu musí být hotové, a u zbytku neslibujte zázraky. Pozornost věnujte také drobným platbám a předplatným. Jedno z nich už možná využíváte jen proto, že jste si ještě nenašli chvíli ho zrušit.

VÁHY

Dlouhé vybírání vám tentokrát situaci příliš neusnadní. U menšího rozhodnutí dejte na první rozumnou možnost a ušetřený čas věnujte něčemu příjemnějšímu. Ve vztazích přestaňte čekat, až druhý pozná, co vám chybí. Konkrétní přání bude mít větší úspěch než několik nenápadných narážek.

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ŠTÍR

Příští týden budete citlivěji vnímat, když někdo něco říká a jinak se chová. Než si sestavíte vlastní vysvětlení, zeptejte se přímo. Pracovně se může vrátit starší nápad, pro který dřív nebyly podmínky. Teď už stojí za to znovu otevřít poznámky a zjistit, co by vyžadoval první krok.

STŘELEC

Chuť někam vyrazit se střetne s kalendářem, ve kterém už téměř není volné místo. Nesnažte se stihnout všechny pozvánky jen proto, že každá zní dobře. Vyberte si tu, na kterou se opravdu těšíte. Při domlouvání společných plánů si včas ujasněte rozpočet, ať se nadšení později nemění v nepříjemné počítání.

KOZOROH

Úkol, který dlouho odkládáte, bude po rozpracování menší, než jste si představovali. Vyhraďte si na něj konkrétní hodinu a nepřidávejte k němu rovnou další tři. Někdo z okolí ocení vaši spolehlivost, ale nemusíte být dostupní pokaždé. Volný večer si nemusíte nejdřív zasloužit dokonale uklizeným seznamem povinností.

VODNÁŘ

Při běžném rozhovoru může padnout nápad, který vám usnadní práci nebo vyřeší dlouho odkládanou praktickou věc. Zapište si ho, než ho překryje dalších pět myšlenek. V přátelství se ozvěte i někomu, kdo obvykle kontakt zahajuje sám. Potěší ho, že tentokrát nemusel připomínat svou existenci.

RYBY

Poznáte, že potřebujete ubrat, ještě než budete mít hotovo. Zkuste ten signál tentokrát respektovat a nenechávat odpočinek až na chvíli, kdy už nemáte na nic náladu. Ve vztazích vás potěší drobné gesto, které by jindy snadno zapadlo. Na víkend si nechte prostor i pro plán, který vznikne teprve v sobotu ráno.

Klíčová slova: astrologie·horoskop

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