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Věk je jenom stav mysli aneb jak vznikl hit V blbým věku od Xindla X
12. října 2026·20 let, 20 hitů·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Zpěvák Xindl X slaví 20 let na scéně a v exkluzivním vzpomínkovém cyklu se ohlíží za svými největšími hity. Pořad 20 let, 20 hitů si můžete poslechnout v premiéře v pondělí 12.40, ve středu 14.40 a v pátek 19.15. Dnes si představíme hit V blbým věku.
Další článekI po letech ve mně některé části textu písně Chemie rezonují. Je to jedna z nejosobnějších písní, říká Xindl XZpěvák Xindl X slaví 20 let na scéně a v exkluzivním vzpomínkovém cyklu se ohlíží za svými největšími hity. Pořad 20 let, 20 hitů si můžete poslechnout v premiéře v pondělí 12.40, Číst další článek →
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