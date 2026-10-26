Stačí sepsat všechny metafory, napsat k tomu nějakou větu a máte hit, říká Xindl X o písni Na vodě

26. října 2026·20 let, 20 hitů·Redakce
Zpěvák Xindl X slaví 20 let na scéně a v exkluzivním vzpomínkovém cyklu se ohlíží za svými největšími hity. Pořad 20 let, 20 hitů si můžete poslechnout v premiéře v pondělí 12.40, ve středu 14.40 a v pátek 19.15. Dnes si představíme hit Na vodě.

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