Proč se nám při koupání udělají varhánky jen na prstech a ne na celém těle?

12. října 2026·Cože·Redakce·Petr Kolečko·Michal Suchánek
Michal Suchánek a Petr Kolečko v pořadu Cože radí všem, kdo to potřebují. Originální tipy na míru pro konkrétní posluchače okořeněné jejich vlastním humorem dávají každý všední den v premiéře v 11:15 a v repríze v 16:40. Poslechněte si záznam.

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