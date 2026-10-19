Když se někdo bojí výšek, proč se dívá jenom dolů?

19. října 2026·Cože·Redakce·Petr Kolečko·Michal Suchánek
Michal Suchánek a Petr Kolečko v pořadu Cože radí všem, kdo to potřebují. Originální tipy na míru pro konkrétní posluchače okořeněné jejich vlastním humorem dávají každý všední den v premiéře v 11:15 a v repríze v 16:40. Poslechněte si záznam.

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