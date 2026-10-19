Vyhledávání
Zavřít
Když se někdo bojí výšek, proč se dívá jenom dolů?
19. října 2026·Cože···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Michal Suchánek a Petr Kolečko v pořadu Cože radí všem, kdo to potřebují. Originální tipy na míru pro konkrétní posluchače okořeněné jejich vlastním humorem dávají každý všední den v premiéře v 11:15 a v repríze v 16:40. Poslechněte si záznam.
Další článekProč se nám při koupání udělají varhánky jen na prstech a ne na celém těle?Michal Suchánek a Petr Kolečko v pořadu Cože radí všem, kdo to potřebují. Originální tipy na míru pro konkrétní posluchače okořeněné jejich vlastním humorem dávají každý všední denČíst další článek →
Související články