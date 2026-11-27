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HOROSKOPY: Býci, vaše iniciativy a zájmy se tentokrát překvapivě sejdou s partnerem
BERAN
Ve většině případů umíte správně vyhodnotit svou šanci, ale můžete se chovat proti vší logice. Neodsouvejte lásku do pozadí.
BÝK
Vaše iniciativy a zájmy se tentokrát překvapivě sejdou s partnerem. Daří se.
BLÍŽENCI
Naplno projevujete intelektuální zvídavost, ale zdaleka ne všechny situace budete moci objektivně vyhodnotit. Možná se neubráníte pocitům, že z vás někdo vysává energii.
RAK
Hvězdy vám přejí v oblasti lásky, erotické vibrace se nedají přehlédnout. Připravte se na intenzivní prožitky.
LEV
Planety přejí obnovení starých zapomenutých kontaktů. Ohlídejte si jen přehnané očekávání.
PANNA
Dobře vám bude fungovat komunikace a pohotovost. Důvtip vám sluší, pokora je nutná. Vykolejit vás může žárlivost.
VÁHY
Zvláštní náhody vás nejspíš budou provázet po celý den. Jste-li nezadaní, rozhodně by bylo škoda nevyužít příznivé konstelace hvězd k seznámení.
ŠTÍR
Ne každý boj se vám podaří vyhrát. Ale tam, kde se to podaří, budete opravdovou hvězdou.
STŘELEC
Od samého rána si povedete přímo mistrně. Večerní čas podpoří chuť někam si vyrazit.
KOZOROH
Objevíte v sobě velkou sílu, která vás potáhne hlouběji do vztahů. O prima náladu se postarají přátelé.
VODNÁŘ
Na základě svých prožitých zkušeností víte, co si můžete dovolit. Slovíčko NE, by dnes nemělo existovat.
RYBY
Štěstí máte na dosah ruky, chce to jen trochu taktiky a strategie, abyste své plány dotáhli do zdárného konce.