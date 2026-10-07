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Ondřej Brejška (Poetika): Naše písničky jsou jako dort od pejska a kočičky. Je v nich všechno, co do života patří
7. října 2026·Host Frekvence 1·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Dnes za námi dorazila kapela Poetika v čele se zpěvákem Ondrou Brejškou. Poetika letos oslaví 10 let a 22. odehraje speciální koncert v pražském Lucerna Music Baru, kde zazní známé hity, starší skladby i novinky a dorazí také nečekaní hosté. Brejška zavzpomínal na natáčení videoklipu k singlu Blízko, při kterém se musel pohybovat mezi lidmi v centru Prahy a překonávat vlastní stud. Dále prozradil, co kapelu letos a příští rok ještě čeká. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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