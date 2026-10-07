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HOROSKOPY: Býci, budete se nacházet pod větším tlakem. Nenechte se unést hněvem
BERAN
Zatímco den bude trochu náročný, večer si budete užívat. Sejdete se s přáteli na pokec.
BÝK
Nejspíš se budete nacházet pod větším tlakem. Pokud něco řešíte, nenechte se unášet hněvem.
BLÍŽENCI
Podle postavení planet to vypadá, že jste ve skvělé formě. Daří se, na co sáhnete.
RAK
Potřebujete společnost, tedy spíše radu, rozžhavte mobil a zavolejte příteli, vše s vámi probere a dobře poradí.
LEV
Včera vám bylo hej, dnes tomu může být naopak. Držte se a nezlobte!
PANNA
Tento čas se pro vás může stát pomyslným odrazovým můstkem na další cestě vpřed. Vtipné glosy a energie by vám chybět neměla.
VÁHY
Tvořivá síla vám nabízí dostatek nápadů. Citlivější reakce se dají předpokládat v okamžiku, kdy vám někdo znemožní věnovat se obvyklým zvykům.
ŠTÍR
Zřejmě budete bilancovat, co se vám podařilo a co ne. Úskalím může být přepínání sil a nároky, které na sebe kladete.
STŘELEC
Radujete se z toho, že konečně někdo ocení vaše kvality. Fandí vám Lev, Panny, Váhy, Vodnáři.
KOZOROH
Toužíte po klidu a harmonii, ale prudší reakce partnera vám to zřejmě neumožní. Dnešek vyžaduje maximální trpělivost.
VODNÁŘ
Stmívání vám přinese zajímavou esemesku. Kdosi vás někam pozve. Využijte přízeň hvězd.
RYBY
Citlivější zažívání vám zřejmě neodpustí gastronomické experimenty. Nezaškodil by vám jednodenní půst.