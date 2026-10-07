HOROSKOPY: Býci, budete se nacházet pod větším tlakem. Nenechte se unést hněvem

7. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Zatímco den bude trochu náročný, večer si budete užívat. Sejdete se s přáteli na pokec.

BÝK

Nejspíš se budete nacházet pod větším tlakem. Pokud něco řešíte, nenechte se unášet hněvem.

BLÍŽENCI

Podle postavení planet to vypadá, že jste ve skvělé formě. Daří se, na co sáhnete.

RAK

Potřebujete společnost, tedy spíše radu, rozžhavte mobil a zavolejte příteli, vše s vámi probere a dobře poradí.

LEV

Včera vám bylo hej, dnes tomu může být naopak. Držte se a nezlobte!

PANNA

Tento čas se pro vás může stát pomyslným odrazovým můstkem na další cestě vpřed. Vtipné glosy a energie by vám chybět neměla.

VÁHY

Tvořivá síla vám nabízí dostatek nápadů. Citlivější reakce se dají předpokládat v okamžiku, kdy vám někdo znemožní věnovat se obvyklým zvykům.

ŠTÍR

Zřejmě budete bilancovat, co se vám podařilo a co ne. Úskalím může být přepínání sil a nároky, které na sebe kladete.

STŘELEC

Radujete se z toho, že konečně někdo ocení vaše kvality. Fandí vám Lev, Panny, Váhy, Vodnáři.

KOZOROH

Toužíte po klidu a harmonii, ale prudší reakce partnera vám to zřejmě neumožní. Dnešek vyžaduje maximální trpělivost.

VODNÁŘ

Stmívání vám přinese zajímavou esemesku. Kdosi vás někam pozve. Využijte přízeň hvězd.

RYBY

Citlivější zažívání vám zřejmě neodpustí gastronomické experimenty. Nezaškodil by vám jednodenní půst.

 

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