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Jana Vildumetzová: Koalice obcházejí výsledky voleb
12. října 2026·Press klub·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Vildumetzová zhodnotila v Press klubu výsledky víkendových voleb. Vadí jí, že někde koalice spoluprací obejdou výsledky voleb a také chce řešit možnost volby nesvéprávných voličů. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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