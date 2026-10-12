Jana Vildumetzová: Koalice obcházejí výsledky voleb

12. října 2026·Press klub·Romana Navarová
Předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Vildumetzová zhodnotila v Press klubu výsledky víkendových voleb. Vadí jí, že někde koalice spoluprací obejdou výsledky voleb a také chce řešit možnost volby nesvéprávných voličů. Odebírat podcasty pořadu Press klub

Doporučujeme

Víkendový horoskop: Koho čeká nečekaná zpráva a kdo by měl dát šanci novému setkání?
Teď nejčtenější
Tereza Mašková a Václav Noid Bárta spojili síly v emotivním duetuHOROSKOPY: Býci, rodinné záležitosti jsou u vás na prvním místě, když jde o peníze, špatně slyšíte Vztah byl špatný, přesto se vám stýská. Proč mozek idealizuje bývalé partnery

Další článek
Jindřich Ulrych: Při šipkách je nejdůležitější naše hlavaPři hraní šipek je důležitá hlavně naše hlava, nejen ruce. To v Pressklubu Frekvence 1 řekl bronzový medailista z mistrovství Evropy v šipkách Jindřich Ulrych. Ondřej Kopa se ho taČíst další článek →
Související články
Lukáš Jelínek: Vítězem voleb je až ten, kdo se chopí vedení obcePress klub · 1 min čteníMiloš Vystrčil: Češi Senátu věří, zpochybňují ho politici s autoritářskými sklonyPress klub · 1 min čteníMiroslav Bárta: Demokracie je v těžké kriziPress klub · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Press klub
1Kateřina Bůžková: Největší chybou je držet peníze na běžném účtu2Jan Kubáček: Válka mezi prezidentem a vládou teprve začne3Štěpán Filípek: Z výkonu nároďáku mám až depresi4Václav Krása: I zdravotně postižení lidé v zaměstnání odvádí daně, stát ale jakoby to neviděl
Pokračujte v rubrice
Press klub