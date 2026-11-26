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Radek Mátl: Na zimu jsme připravení, máme dostatek lidí i strojů
26. listopadu 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Hostem dnešního Press klubu Frekvence 1 byl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Hovořil o aktuálních komplikacích na českých silnicích kvůli sněžení a o tom, jak jsou silničáři připraveni na zimní počasí, které dorazilo do Česka. Řeč přišla také na další výstavbu dálnic v Česku, připravované projekty a plány do následujících let. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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