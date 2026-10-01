Partyšová otevřeně o penězích: Vydělávám jako manažer, školné syna stojí přes 1,5 milionu

Partyšová otevřeně o&nbsp;penězích: Vydělávám jako manažer, školné syna stojí přes 1,5 milionu

Gabriela Partyšová. (Foto: Profimedia)

1. října 2026·Matěj Kašpar

Gabriela Partyšová se netají tím, že má nadprůměrné příjmy a práci se rozhodně nechystá opustit ani po boku úspěšného podnikatele Igora Faita. Přesto přiznala, že náklady na studium jejího syna Kristiana ve Skotsku jsou natolik vysoké, že by je sama jen těžko zvládala. Ročně jde o částku přesahující milion a půl korun.

Partyšová pracuje prakticky celý život. S vyděláváním vlastních peněz začala už jako dítě, kdy se věnovala dabingu a později dala přednost televizní kariéře před dokončením vysoké školy. Dnes říká, že její měsíční příjem odpovídá tomu, co si může vydělat dobrý manažer velké společnosti.

Finanční jistota pro ni ale podle jejích slov není důvodem přestat pracovat. Přestože je jejím partnerem podnikatel Igor Fait, Partyšová se dál věnuje moderování a vlastním pracovním aktivitám. K práci měla blízko odmalička. Už v devíti letech začala s dabingem a vlastní příjem tak měla dávno před dospělostí.

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„Skoro jsem ani nedostávala kapesné. A vydělávala jsem docela slušné peníze. Mnohdy jsem pomáhala i rodičům,“ popsala pro Expres. Právě rozjetá kariéra nakonec přispěla k tomu, že nedokončila vysokoškolské studium. U svého syna Kristiana se proto snaží prosazovat opačný přístup a vede ho k tomu, aby školu kvůli práci neopouštěl.

Kristian Partyš studuje na prestižní univerzitě St. Andrews ve Skotsku. Vedle školy se už ale pustil také do vlastního podnikání v oblasti sociálních sítí, marketingu a PR. „Už vydělává peníze a má tam byznys,“ řekla moderátorka.

Jeho studium ovšem představuje výraznou položku v rodinném rozpočtu. Jen roční náklady podle Partyšové přesahují jeden a půl milionu korun. „Je to zhruba milion a půl ročně, něco málo přes milion a půl,“ popsala.

Jak sama Partyšová řekla, vydělává peníze jako dobrý manažer větší firmy. Ani to by však podle ní na veškeré náklady spojené se synovým studiem nestačilo. „Pomáhá mi i můj přítel, protože bych to sama nezvládla,“ přiznala Partyšová.

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Vysoké školné přitom není jediným pravidelným výdajem, který moderátorka řeší. Finančně pomáhá také svým rodičům a část svých příjmů každý měsíc věnuje na dobročinné účely. Stejný přístup se snaží předávat také synovi. „Každý měsíc posílám peníze lidem, kteří jsou potřební a nemají v životě tolik štěstí jako já. Snažím se i syna učit, že by měl něco vracet nahoru,“ uzavřela.

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Zdroj:

Expres

Ženy

Klíčová slova: Gábina Partyšová·seznam

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