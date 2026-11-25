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Nikol Švantnerová kvůli drastické dietě skončila v nemocnici. Jedla jen půl jablka denně
Touha uspět v modelingu ji málem stála zdraví. Bývalá Česká Miss Nikol Švantnerová zavzpomínala na období, kdy kvůli práci v zahraničí držela extrémní dietu. Celý týden jedla maximálně půl jablka denně a nakonec skončila v nemocnici. Dnes už by podle svých slov nic podobného nepodstoupila.
Modeling není vždy taková pohádka, jak se může na první pohled zdát. Své o tom ví i Nikol Švantnerová, která v roce 2015 získala korunku České Miss. V rozhovoru pro eXtra.cz nyní zavzpomínala na náročné období, kdy působila v Hongkongu a snažila se vyhovět požadavkům módního průmyslu. „Já jsem se tím nikdy netajila, naopak jsem o tom veřejně mluvila, ale asi nejhorší bylo, když jsem byla v Hongkongu, tam jsem opravdu třeba týden v kuse jedla maximálně půl jablka denně,“ přiznala modelka.
Extrémní omezování jídla se na jejím zdraví podepsalo natolik, že musela vyhledat lékařskou pomoc. „Skončila jsem v nemocnici, ale naštěstí všecko dobře dopadlo, otevřelo mi to oči a už bych tohle svému tělu do budoucna nikdy neudělala,“ svěřila se. Dnes už se na tehdejší období dívá úplně jinak. Přiznává, že byla mladá a zaslepená touhou uspět. Zkušenost ji ale přiměla přehodnotit vlastní přístup k tělu.
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O problémech s hubnutím přitom mluvila už v minulosti. V roce 2016 například přiznala, že v jednom období nejedla dokonce dva týdny a nadměrně běhala. Zásadní změnu v jejím životě přineslo také mateřství. Před třemi lety porodila dceru Miu a právě po jejím narození se rozhodla svou váhu nijak zvlášť neřešit. „Pro mě byl základ to nehrotit, neřešit a naopak být tu pro dceru, ne pro sebe. Takže jsem absolutně nedržela žádné diety, nesportovala a myslela jsem jenom na to, abych prostě správně jedla, abych mohla co nejdéle kojit a měla energii pro výchovu té dcery,“vysvětlila. Kilogramy po porodu podle ní postupně zmizely i díky každodennímu pohybu kolem aktivní dcerky.
Dnes se čtyřiatřicetiletá modelka snaží ke svému tělu přistupovat s mnohem větším respektem. Už v červnovém rozhovoru pro Super.cz přiznala, že se nyní cítí lépe než v době, kdy vyhrála soutěž krásy. „Dřív jsem vůbec nemyslela na to, co na to řekne moje tělo. Hlavně, že musím být hubená, a myslím, že to podle toho i vypadalo,“ uvedla tehdy. Po narození dcery je podle svých slov za své tělo vděčná a už ho nechce trápit. Z někdejší honby za dokonalou postavou si tak odnesla především zkušenost, kterou by rozhodně nechtěla opakovat.