Sedm let bez Karla Gotta. Na jeho hrobě se objevilo dojemné překvapení

Sedm let bez Karla Gotta. Na&nbsp;jeho hrobě se objevilo dojemné překvapení

Karel Gott (Zdroj: Profimedia)

1. října 2026·Matěj Kašpar

Od smrti Karla Gotta uplynulo už sedm let. Právě k výročí 1. října čeká na fanoušky, kteří zamíří na pražské Malvazinky, nové symbolické gesto – na zpěvákově hrobě přibyla deska s otisky jeho dlaní.

Karel Gott zemřel 1. října 2019 ve věku 80 let a jeho hrob na pražských Malvazinkách se od té doby stal místem, kam pravidelně přicházejí desítky fanoušků. O výročí jeho úmrtí bývá zájem tradičně ještě větší.

Letos na ně čeká také novinka, která má připomínku zpěváka udělat ještě osobnější. „U příležitosti zítřejšího sedmého výročí úmrtí byla na jeho hrob umístěna deska s otisky jeho dlaní. Když za ním přijdete, můžete k nim přiložit ty své, na chvíli se zastavit a být mu zase o kousek blíž,“ informovali zpěvákovi blízcí.

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Nový prvek na hrobě tak umožní lidem, kteří přijdou na Karla Gotta zavzpomínat, symbolicky položit své ruce na otisky jeho dlaní. Součástí zveřejněného vzkazu bylo také poděkování všem, kteří na zpěváka ani sedm let po jeho smrti nezapomínají.

„Děkujeme, že na Karla stále s láskou vzpomínáte a uchováváte ho ve svých srdcích,“ vzkázali jeho blízcí. Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Mnozí dali najevo, že se na Malvazinky opět chystají.

„Stále vzpomínám a nejen na toto smutné výročí. Moc tu chybí jeho moudrost, noblesa, skromnost a vřelost. A samozřejmě ten krásný nenahraditelný hlas,“ napsala jedna ze sledujících.

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Klíčová slova: Ivana Gottová·Katel Gott·seznam

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