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Ron Weasley dojal vzpomínkou na Alana Rickmana. Hvězda Harryho Pottera prozradila, jaký byl představitel Snapea ve skutečnosti
Přísný pohled, hluboký hlas, černý hábit a nezaměnitelný způsob mluvy. Profesor Severus Snape patří mezi nejvýraznější postavy filmové série Harry Potter. Jeho představitel Alan Rickman dokázal vytvořit postavu, která v divácích vyvolávala strach, respekt i soucit. Za kamerami však podle jeho hereckých kolegů působil úplně jinak.
Na legendárního britského herce nyní zavzpomínal Rupert Grint, který deset let ztvárňoval Harryho nejlepšího kamaráda Rona Weasleyho. A jeho slova ukazují, že Rickman pro mladé představitele hlavních rolí znamenal mnohem víc než jen zkušeného kolegu.
Grint se v pondělí 9. listopadu zúčastnil londýnské premiéry svého nového filmu Ebenezer. Během rozhovoru pro MTV UK dostal otázku, zda v jeho životě existuje někdo, kdo ho dlouhodobě inspiruje a podporuje. Herec se okamžitě vrátil do svého dětství a k natáčení Harryho Pottera.
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„Ano, samozřejmě, takových lidí je spousta. V dětství jsem měl obrovské štěstí, že jsem mohl pracovat s tolika skvělými herci. A mnoho z nich už jsme bohužel ztratili,“ řekl. Jedno jméno mu však podle jeho slov utkvělo v paměti obzvlášť silně. „Jedním z těch, na které pořád vzpomínám, je Alan Rickman,“ přiznal.
Rupert Grint a Alan Rickman se společně objevili ve všech osmi filmech o Harrym Potterovi. Jejich spolupráce začala v roce 2001 snímkem Harry Potter a Kámen mudrců a skončila o deset let později závěrečným dílem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2.
Zatímco na plátně představoval Rickman obávaného učitele lektvarů, ve skutečnosti se podle Grinta k dětským hercům choval velmi laskavě. „Byl opravdu výjimečný a také nesmírně podporující,“ zavzpomínal. Nejvíce si však cení skutečnosti, že Rickmanův zájem o mladé kolegy neskončil posledním natáčecím dnem.
„Zůstával s námi v kontaktu ještě dlouho poté, co filmy skončily, a sledoval, jak se vyvíjejí naše kariéry,“ prozradil Grint. Pro herce, kteří na natáčení Harryho Pottera prakticky vyrůstali, tak Rickman nepředstavoval pouze slavného kolegu. Byl také člověkem, který se zajímal o jejich další život a profesní úspěchy.
Rupertu bylo pouhých jedenáct let, když získal roli Rona Weasleyho. Společně s Danielem Radcliffem a Emmou Watson se přes noc stal součástí jednoho z největších filmových projektů své doby. Vedle mladých představitelů hlavních rolí se v sérii objevila řada uznávaných britských herců, mezi nimi Maggie Smith, Michael Gambon, Robbie Coltrane nebo právě Alan Rickman.
Rickmanova postava Severuse Snapea navíc patřila k těm nejsložitějším v celém příběhu. Jeho skutečné motivace a vztah k Harrymu Potterovi se postupně odhalovaly až do samotného závěru filmové série. Právě Rickmanův výkon pomohl proměnit zdánlivě nepříjemného profesora v jednu z nejikoničtějších postav kouzelnického světa.
Alan zemřel 14. ledna 2016 ve věku 69 let na rakovinu slinivky břišní. Jeho rodina tehdy oznámila, že herec odešel obklopen svými nejbližšími. „Byl obklopen rodinou a přáteli,“ uvedli pozůstalí v tehdejším prohlášení.
Rickman po sobě zanechal mimořádnou filmovou kariéru. Kromě profesora Snapea se proslavil také jako padouch Hans Gruber v akční klasice Smrtonosná past, šerif z Nottinghamu ve filmu Robin Hood: Král zbojníků nebo Harry v romantickém snímku Láska nebeská.
Pro fanoušky Harryho Pottera však zůstane navždy spojený především se Severusem Snapem. A pro Ruperta Grinta také s člověkem, který mladé kolegy podporoval ještě dlouho poté, co společně opustili filmové Bradavice. „Byl prostě výjimečný,“ uzavřel herec svou vzpomínku.
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