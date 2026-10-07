Skupina zakázanÝovoce natočila ve vlaku klip s herečkou Veronikou Mackovou

Skupina zakázanÝovoce natočila ve vlaku klip s&nbsp;herečkou Veronikou Mackovou
7. října 2026·Šárka Blahoňovská

Kapela zakázanÝovoce slaví deset let od vydání alba Díky vám!. K výročí připravila novou verzi skladby Někdo jako ty, která dostala modernější zvuk a vůbec poprvé také vlastní videoklip. Jednu z hlavních rolí v něm ztvárnila herečka Veronika Macková.

Skladba Někdo jako ty původně vyšla v roce 2016 na albu Díky vám! a postupem času se zařadila mezi nejposlouchanější písně zakázanÝho ovoce. Kapela se proto rozhodla píseň po deseti letech znovu natočit a dát jí zvuk odpovídající její současné tvorbě. Novou podobu dostala skladba nejen ve studiu, ale také obrazově. Videoklip k Někdo jako ty 2026 se natáčel ve vlacích RegioPanter PID Českých drah za běžného provozu mezi stanicemi Praha-Bubny a Kralupy nad Vltavou. Jednu z hlavních rolí v příběhu ztvárnila herečka Veronika Macková.

K tomu Yaris dodává: S nápadem natočit klip ve vlaku přišel náš dvorní režisér Martin Mol. Byla to jak pro něj, tak i pro nás nová zkušenost. Natáčelo se v ostrém provozu, museli jsme dodržovat jízdní řády a všechny bezpečnostní pokyny. Nakonec se vše vydařilo. Za mě jsem si nejvíc užil spolupráci s Veronikou, která je skvělá herečka a naprostý profík. Bylo nutné zahrát postupně rozvíjející se vztah a i trochu nevinný flirt. Verča mě celou dobu vedla a moje červenání bylo místy opravdu skutečné. Byla to prostě jízda,“ říká Yaris.

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Vydáním nové verze skladby odstartují oslavy desátého výročí albaDíky vám!, které se naplno přesunou také na koncertní pódia. Už 23. října 2026 vyrazí zakázanÝovoce na 10 let Díky vám! tour, během něhož odehraje deset koncertů. Fanoušci se mohou těšit na speciální playlist sestavený právě k jubileu alba. Kapela během turné zároveň představí nového bubeníka. Na jednotlivých zastávkách se k ní přidají také hosté Totální nasazení, Konflikt, Žádnej stres, Papír sklo plasty nebo Exni!to.

Klíčová slova: Veronika Macková·ZakázanýOvoce

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