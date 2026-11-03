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Ondřej Ruml: Smysl života jsem možná našel s narozením dcery
Zpěvák a herec Ondřej Ruml byl hostem pořadu Konečně pátek na Frekvenci 1. S moderátorem Ondrou Kubalou probral novou píseň Vždycky to tu bylo, chystaný křest alba i vánoční koncerty. Zavzpomínal také na spolupráci s Bolkem Polívkou a své oblíbené muzikálové role.
Písničku Vždycky to tu bylo jste vydal už na jaře. Je o zkoumání podstaty lidského bytí a jeho smyslu. Tak by mě zajímalo, jestli už jste ho našel.
Já už si nepamatuju, že bych tohle řekl. Je možné, že jsem se v nějaké slabé chvilce snažil být moudrý a působit sečtěle. Ta písnička je hlavně o tom, že „vždycky to tu bylo“. A co to je, nechávám na posluchači. Někdo to vnímá jako intuici, někdo jako Boha, někdo jako vesmír nebo zákonitosti přírody. Je to každopádně něco, na čem se všichni shodneme bez rozdílu. Takhle jsem to nějak myslel. A jestli jsem našel smysl lidského bytí? Je možné, že se to stalo s narozením mojí dcery před sedmi lety.
Když se podíváme na vaši hudební kariéru, leckdo si vzpomene na vaše začátky v X Factoru. Potom jste prošel spoustou muzikálů, teď máte novou kapelu a v únoru budete křtít desku. Pozvete nás?
Ano! To je skvělé, že se mě na to ptáte. Devátého února pořádám velký koncert v nádherném prostoru Nové Spirály, kde pokřtím desku. Dneska jsem mluvil s Bárou Basikovou, která by měla být kmotrou. Báře se ta deska strašně líbí, z čehož mám nesmírnou radost. Když ji asi před dvěma měsíci slyšela, nahrála mi dlouhou zprávu, ve které mě tak chválila, až jsem se styděl. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby ji takový člověk také pokřtil. Album se jmenuje Vždycky to tu bylo, stejně jako ta písnička, kterou teď budete pouštět. A všechny samozřejmě srdečně zvu.
Dívám se na plán vašich koncertů a vy se v listopadu a prosinci vůbec nezastavíte.
Už to tak bývá. Listopad je taková hlavní sezóna, která se pak prolíná do té vánoční. Jsou to zkrátka koncertní žně. Všichni hodně jezdíme.
Máte naplánované také vánoční koncerty s názvem Zapomenutý příběh. Ten znám jako vaše společné album s Bolkem Polívkou. Jak tahle spolupráce vznikla?
Můj kamarád David Rotter, skladatel, který bydlí v Olšanech kousek od Bolka a hraje u něj i v divadle, mi nabídl spolupráci na vánočním albu. Přišel s úplně novými písničkami, které napsal Zdeněk Novotný-Brčkovský z Nového Města na Moravě. Je to pan učitel, který si tyhle písničky zpíval s dětmi během hudební výchovy a napadlo ho, že by bylo fajn posunout je někam dál. Oslovil Davida, ten zavolal mně a společně jsme písničky zaranžovali.
Pak jsme si říkali, že by bylo dobré mít mezi písněmi průvodní slovo. Všechny totiž vyprávějí příběh narození Ježíška v Betlémě a některé informace jsme potřebovali dovyprávět i mimo písničky. Ne všechno se dá říct písní, jak říkal klasik. Tak jsme oslovili Bolka Polívku, jestli by nám průvodní slovo nenamluvil. On souhlasil a já z toho mám velkou radost, protože to album je pro mě hodně osobní.
Vánočních koncertů máte opravdu hodně. Myslím, že se vám na Štědrý den bude o těch písničkách ještě zdát.
Já to jenom uvítám! Protože jestli mě něco fakt baví zpívat, tak jsou to právě písničky ze Zapomenutého příběhu. Nejsou to žádné kýčovité, vycucané písničky z prstu, jen aby vznikla nějaká vánoční skladba. Je to o podstatě Vánoc, o narození Ježíška a o zrození něčeho v nás.
Máte při tom všem ještě čas na muzikály? Moje žena je velkou fanynkou vašich muzikálových rolí, ať už jde o Johanku z Arku, nebo Hamleta Janka Ledeckého.
To je nádherná vzpomínka! Hamlet, to byla veliká srdcovka. Divadlo Broadway, Janek Ledecký, fantastická věc. A když jste zmínil Johanku z Arku, budeme mít v prosinci několik představení v Bratislavě. Začínáme 3. prosince a končíme 6. prosince. Takže jestli nás poslouchají slovenští bratři, v Bratislavě bude Johanka z Arku.
Jinak teď hrajeme už sedmou sezónu muzikál Davida Bowieho Lazarus v Divadle Komedie v Městských divadlech pražských. To je také moje velká srdcovka.