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Tomáš Polák a Adriana Mašková natočili klip na společný duet. Zpěvák v něm ukáže i manželku
Účast zpěváka Tomáše Poláka a tanečnice Adriany Maškové v televizní taneční soutěži má překvapivé pokračování v podobě intimního klipu na jejich společnou píseň Tančit znovu. Ve videu se objeví i manželka frontmana kapely O5 a Radeček, která ho symbolicky předává taneční partnerce. Při natáčení písně a klipu si Tomáš s Adrianou vyměnili role. Ona se poprvé v životě postavila před mikrofon, on zase v klipu tančí, ačkoliv se předtím nikdy tanci nevěnoval. Nový singl je součástí právě vydaného alba Best Of.
„Já jsem nikdy nezpívala, takže když přišel Tomův brácha Ondra s tímhle nápadem, dost jsem znervózněla. A stejně tak, když jsem se poprvé slyšela zpívat. Ale nakonec to dopadlo hezky! Bavilo mě, že jsme si s Tomem prohodili role, to bylo super, a jsem moc vděčná, že mi kluci dali možnost tohle zažít!“ říká Adriana Mašková.
Tančit znovu je především písní o radosti z pohybu, nových začátcích a odvaze vystoupit z komfortní zóny. Pro Tomáše Poláka se tanec během několikaměsíčního televizního tanečního dobrodružství stal něčím víc než jen novou zkušeností. Objevil v něm novou energii a vášeň, kterou nyní přenáší také do hudby.
„Když jsem do taneční soutěže nastupoval, netušil jsem, co všechno mi to přinese. Nikdy předtím jsem netancoval a najednou jsem zjistil, jak silné emoce v sobě pohyb a tanec mají. Tahle písnička vznikla vlastně v momentu, kdy jsme si řekli, proč si to celé ještě trochu neotočit. Adriana nikdy nezpívala, já nikdy pořádně netancoval, tak to oboje zkoušíme společně,“ říká frontman kapely O5 a Radeček Tomáš Polák.
K novému singlu kapela natočila také emotivní videoklip, který vznikal v intimní atmosféře hudebního klubu. Tanec v něm dostává další, osobnější význam. Vedle Tomáše Poláka a Adriany Maškové se v klipu objevuje také Tomášova manželka Magdalena. Právě ona s Tomášem v úvodu tančí a prožívá s ním blízké, osobní chvíle. V symbolickém gestu pak svého manžela „předá“ Adrianě Maškové.
Celý klip tak pracuje nejen s energií a emocemi samotné písně, ale také s motivem důvěry a blízkosti. Z původně spontánního nápadu na prohození rolí se stává obrazný příběh o tom, že někdy je potřeba druhému věřit, nechat se vést a vydat se do něčeho, co člověk ještě nikdy nezažil.
Singl Tančit znovu je součástí nové desky O5 a Radeček s názvem Best Of, která právě vyšla. Kompilační album shrnuje nejúspěšnější singly kapely a mapuje její dosavadní hudební cestu. Na albu nechybí hity jako Vloupám se, BRA3, Praha, I tak to za to stojí, Hory a další známé skladby.