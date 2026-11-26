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StarDance chystá změnu v porotě! Richarda Genzera vystřídá známá tvář
Sobotní StarDance přinese divákům zajímavé překvapení. V osmém soutěžním kole tentokrát v porotě nezasedne Richard Genzer, kterého kvůli předem domluveným pracovním povinnostem zastoupí Jan Révai. Oblíbený herec a tanečník se tak po letech vrátí do dobře známé role.
Oblíbená taneční soutěž StarDance se pomalu blíží ke svému finále a každé další kolo přináší stále napínavější souboj o přízeň poroty i televizních diváků. Nadcházející sobotní večer však bude výjimečný ještě z jednoho důvodu. Diváci se mohou těšit na drobnou změnu v porotcovské sestavě.
Richard Genzer (59), jehož vtipné komentáře a osobitý humor patří k tradičním součástem soutěže, se tentokrát přímého přenosu nezúčastní. Jeho místo ale nezůstane prázdné. Důvodem Genzerovy nepřítomnosti je natáčení populární improvizační show Partička, které měl naplánované již delší dobu. Nejde tedy o žádnou nečekanou komplikaci ani změnu na poslední chvíli.
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Česká televize s touto situací počítala předem a pro osmý soutěžní večer připravila odpovídající řešení. „Během osmého večera letošní řady StarDance v porotě výjimečně nezasedne Richard Genzer, a to kvůli jeho dříve naplánovaným pracovním povinnostem. Porota bude ale i tento týden hodnotit taneční páry v plném počtu. Diváci se mohou těšit na herce a tanečníka Jana Révaie. Pro něj rozhodně nejde o novou roli,“ uvedl pro deník Blesk PR koordinátor StarDance Josef Ducký.
Pro Jana Révaie (52) nebude sobotní večer premiérou v porotcovském křesle. Herec a tanečník už totiž soutěžící ve StarDance hodnotil v letech 2012 až 2016. Má za sebou také bohaté taneční zkušenosti. Stejně jako Richard Genzer působil v legendární taneční skupině UNO, kterou vedl choreograf Richard Hes. Diváci ho navíc znají z řady muzikálových i hereckých rolí.
Jeho návrat tak představuje příjemné zpestření letošního ročníku a zároveň připomínku předchozích řad oblíbené soutěže. V sobotu 28. listopadu usedne Jan Révai po boku Tatiany Drexler, Jany Burkiewiczové a Zdeňka Chlopčíka. Porota tak bude opět kompletní a připravená hodnotit výkony soutěžních párů.
Osmý večer nabídne nejen klasické společenské tance, ale také společné choreografie s taneční skupinou. Pro zbývající soutěžící tak půjde o další příležitost ukázat své schopnosti, pokrok i souhru s profesionálními tanečníky. Po předchozím charitativním večeru věnovaném Centru Paraple se navíc soutěž vrátí k vyřazování. Ve hře zůstává posledních pět tanečních dvojic a boj o postup do dalšího kola bude stále napínavější.
Zajímavé bude sledovat především výkony párů, které se v dosavadním průběhu soutěže pohybovaly na nižších příčkách porotcovského hodnocení. Mezi nimi jsou také herečka Sara Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec, kteří po posledním hodnocení obsadili páté místo.
Jak už ale StarDance mnohokrát ukázala, samotné body od porotců nejsou jediným rozhodujícím faktorem. Velkou roli hraje také podpora televizních diváků, kteří mohou svými hlasy výrazně ovlivnit konečné pořadí.
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