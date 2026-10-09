Černobílý kvíz! Aneb 9 otázek pro bystré hlavičky

Černobílý kvíz! Aneb 9 otázek pro&nbsp;bystré hlavičky

Ilustrační foto. Zdroj: Depositphotos

9. října 2026·Šárka Blahoňovská

Nestihli jste si zahrát páteční éterový kvíz v reálném čase? Nevadí! Můžete si ho udělat i zpětně, hezky v klidu a kdykoliv chcete!

Kvízy Setřel Miloše hrajeme naživo každý pátek dopoledne, ale pokud vám zrovna utekl, můžete to klidně zkusit teď. A jestli jste se zúčastnili, otestujte se, kolik si toho pamatujete a jestli tentokrát už dáte všechny otázky správně.

Jste připravení? Tak jdeme na to 😉

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Černobílý kvíz! Aneb 9 otázek pro bystré hlavičky

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Klíčová slova: kvíz·Sestřel Miloše

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