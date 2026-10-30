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Duchařský kvíz: 9 otázek pro ty nejbystřejší. Zvládnete všechny?
30. října 2026·
Nestihli jste si zahrát páteční éterový kvíz v reálném čase? Nevadí! Můžete si ho udělat i zpětně, hezky v klidu a kdykoliv chcete!
Kvízy Setřel Miloše hrajeme naživo každý pátek dopoledne, ale pokud vám zrovna utekl, můžete to klidně zkusit teď. A jestli jste se zúčastnili, otestujte se, kolik si toho pamatujete a jestli tentokrát už dáte všechny otázky správně.
Jste připravení? Tak jdeme na to 😉
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