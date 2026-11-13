Tomáš Zima: Laboratorní vyšetření berme jako prevenci před nemocemi

13. listopadu 2026·Ladislav Jakub·Ondřej Kopa

"Laboratorní rozbory berme jako prevenci před případnými nemocemi," řekl v Pressklubu Frekvence 1 lékař, biochemik a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Přivítal ho Ondřej Kopa. Povídal si s ním nejen o tom, co všechno můžeme zjistit z kapky krve. Třeba jak fungují naše srdce, ledviny i játra nebo jak se léčí naše nemoci. Řeč byla i o tom, jak nedorozumění může vést i k tragédii. Poslechněte si záznam pořadu.

Doporučujeme

Bára Munzarová vyrazila s krásnou dcerou do kina. Sladily účesy i outfity
Teď nejčtenější
Zavraždil sedmiletou dívku, její tělo se nikdy nenašlo. Po 28 letech ho čeká popravaVíkendový horoskop: Komu přijde nečekaná zpráva a které znamení čeká velké rozhodnutí?KVÍZ: Na vlastní oči! Zkuste si 9 otázek, které potrápí vaše mozkové závity

Další článek
Vražedkyně Janáková porodila chlapce. Do vězení se vrátí za rokOdsouzená vražedkyně Petra Janáková (29) přivedla v pátek na svět zdravého syna. Identitu otce dítěte nadále tají. Nemocnici následně opustila na revers, do vězení by se měla vrátiČíst další článek →
Související články
Radek Vondráček: Demonstrace je dobré znamení, že funguje demokracieZprávy · 1 min čteníBarbora Kůtová: studentům vadí zrušení koncesionářských poplatků bez veřejné debatyZprávy · 1 min čteníMichal Lukeš: Budova Národního muzea v Praze byla svědkem všech důležitých událostí ČeskoslovenskaZprávy · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Zprávy
1Zemřel Jakub Zedníček (27), synovec známého herce zahynul při autonehodě2Zuzana Mrázová: Před novelou stavebního zákona jsou si všichni rovni3Filip Turek si kvůli nehodě najal známého advokáta. Ve hře je i jeho politická budoucnost4Marek Hlavica: Dnes se nemusíte prosadit svým dílem. Nejdřív se proslavíte a pak vás vyslyší
Pokračujte v rubrice
Zprávy