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Tomáš Zima: Laboratorní vyšetření berme jako prevenci před nemocemi
13. listopadu 2026··
"Laboratorní rozbory berme jako prevenci před případnými nemocemi," řekl v Pressklubu Frekvence 1 lékař, biochemik a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Přivítal ho Ondřej Kopa. Povídal si s ním nejen o tom, co všechno můžeme zjistit z kapky krve. Třeba jak fungují naše srdce, ledviny i játra nebo jak se léčí naše nemoci. Řeč byla i o tom, jak nedorozumění může vést i k tragédii. Poslechněte si záznam pořadu.
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