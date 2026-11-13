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HOROSKOPY: Střelci, láska je mocná čarodějka. Jestli jste v jejím vlivu, budete se těžko dostávat zpět
BERAN
Čekají vás nejrůznější společenská pozvání. Do akcí se budete pouštět s elánem a je dost možné, že se i někde zatouláte.
BÝK
Nuda do vašeho života nepatří. Konečně přijdete na to, o co opravdu usilujete a co vám schází. Víte na jakou strunu zabrnkat.
BLÍŽENCI
Ozve se vám někdo, s kým jste se dlouho neviděli. Sice vás to překvapí, ale nakonec i potěší.
RAK
Hvězdy radí, abyste přibrzdili v mnoha směrech. Můžete zjistit, že vás někteří lidé jen využívají, nebo s vámi nehrají upřímnou hru. Buďte obezřetní!
LEV
Dnes se ukáže, jak siné jsou vazby mezi vámi a partnerem. Můžete se znovu zamilovat i pohádat.
PANNA
Udržujte si osobní zdrženlivost a příliš neriskujte. Jedině tak se vyhnete konfliktům. V lásce totiž hrozí menší bouřky.
VÁHY
Energie a důvtipu máte na rozdávání. Vztahy pro vás mnoho znamenají. Dnešek bude na převratné události bohatý.
ŠTÍR
Pocítíte příval radosti a značnou porci dravosti, budete všude vidět a slyšet. Vaše popularita roste.
STŘELEC
O lásce se říká, že je mocná čarodějka, pokud jste vklouzli do jejího vlivu, budete se jen těžko dostávat zpátky.
KOZOROH
Luna je ve vašem znamení, zpomalte a naslouchejte nitru – teď je čas na prezentaci vlastních přání.
VODNAŘ
Cítíte příval pozitivní energie – osudového spojení. V milostném životě odhodíte chladnou masku a rázem roztajete.
RYBY
Na řadu věcí máte dobrý čich, ale neukazujte přátelům předčasně hned všechny trumfy. Mohl by je někdo vzít za své.