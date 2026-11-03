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Píseň My Heart Will Go On Celine Dion nejprve odmítla. Přesvědčil jí manžel a udělal dobře
3. listopadu 2026·7 faktů Honzy Dědka·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Projděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.
Další článekHit Sweet Dreams od Eurythmics vznikl po rozchodu. Kráva v klipu měla symbolizuje drsnou realitu hudbyProjděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.Číst další článek →
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