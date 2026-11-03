Píseň My Heart Will Go On Celine Dion nejprve odmítla. Přesvědčil jí manžel a udělal dobře

3. listopadu 2026·7 faktů Honzy Dědka·Redakce
Projděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.

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