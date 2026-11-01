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Chci být sexy máma, přiznala herečka Jennifer Lawrance. Nechala si udělat umělá prsa
Herečka Jennifer Lawrence přiznala zásadní změnu ve svém životě. Podstoupila plastickou operaci prsou a svěřila se, že to není její poslední úprava. Podle svých slov se chce cítit jako sexy žena, ne jako strhaná matka.
Herečce se loni v dubnu narodil druhý syn. S manželem Cookem Moroneym mají doma ještě čtyřletého Cye. Nyní se svěřila, že si nechala upravit poprsí. „Chci být sexy máma. Když ráno jedu s dětmi, chci vypadat jako žena, která má všechno pod kontrolou, i když jsem se zrovna probudila a ve skutečnosti to pod kontrolou vůbec nemám,“ svěřila se.
Operaci podstoupila ještě předtím, než se objevila nahá ve filmu Martina Scorseseho What Happens at Night. Prý ji představa nahé scény před kamerou motivovala k tomu, aby zákrok podstoupila. Dodala ale, že by na operaci šla, i kdyby žádný film netočila. „Možná bych se ale tak nehonila s termínem,“ prohlásila pro magazín The Cut.
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Poté, co se herečka objevila na obálce magazínu The Cut, začali fanoušci spekulovat, nakolik se změnila a kolik úprav má za sebou. Zmiňují větší oči a rty a diskutují o tom, zda to má zapotřebí. Ona sama se svěřila, že má v plánu ještě lifting obličeje. Botox podle svých slov používá jen výjimečně, protože si v práci potřebuje zachovat mimiku. Odmítla spekulace o tom, že podstoupila plastiku nosu. Prý za změnou stojí úbytek těhotenských kil a přirozené stárnutí.