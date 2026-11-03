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HOROSKOPY: Raci, v ohnisku budou intimní vztahy, které se budou vyvíjet pozitivně. Láska je vám nakloněna
BERAN
Více faktorů může rozptylovat vaši pozornost, ale své zájmy dejte tentokrát stranou; partner začíná být poněkud podezíravý.
BÝK
Můžete čekat nejen posly dobrých zpráv, ale také prvních odměn.
BLÍŽENCI
Hvězdy naznačují, že byste měli obecně více pečovat o své zdraví. Pokud možno, naplánujte si víkend na horách.
RAK
V ohnisku budou intimní vztahy, které by se měly vyvíjet pozitivním směrem. Láska je vám nakloněna, ale nesmíte ji zahltit svou přehnanou přízní.
LEV
Luna vám stále přeje. Dnes budete mít šanci se předvést. Jinými slovy, budete si vychutnávat vše, co vám přijde pod ruku.
PANNA
Dnes můžete dokázat víc, než si vůbec připouštíte. Ohlídejte si jen narůstající roztržitost.
VÁHY
Daří se lidem pracujícím v redakcích, masmédiích i v obchodě. Svobodní jedinci jsou ochotni pro vztah udělat cokoli, jen aby už nějaký byl.
ŠTÍR
Po včerejším emotivně vypjatém dni citová vyprahlost potřebuje nasytit. Nečekejte, že partner pochopí, musíte mu napovědět.
STŘELEC
Dnešek vám pomůže dát do pohybu nějaké záležitosti, které uvízly na mrtvém bodě. Peníze jsou maximální sílou.
KOZOROH
Zřejmě budete orientovat své úsilí směrem k vylepšení svého postavení. Energie máte dostatek, tak do toho.
VODNÁŘ
Úterní den vám přihraje do cesty mnoho lákadel. Osamocení se mohou těšit na nová seznámení.
RYBY
Vaše vnímavost je až extrémní, jste plní emocí a tvořivé síly. Touha po partnerské harmonii bude velmi silná, ale ne vždy dosažitelná.