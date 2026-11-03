HOROSKOPY: Raci, v ohnisku budou intimní vztahy, které se budou vyvíjet pozitivně. Láska je vám nakloněna

3. listopadu 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Více faktorů může rozptylovat vaši pozornost, ale své zájmy dejte tentokrát stranou; partner začíná být poněkud podezíravý.

BÝK

Můžete čekat nejen posly dobrých zpráv, ale také prvních odměn.

BLÍŽENCI

Hvězdy naznačují, že byste měli obecně více pečovat o své zdraví. Pokud možno, naplánujte si víkend na horách.

RAK

V ohnisku budou intimní vztahy, které by se měly vyvíjet pozitivním směrem. Láska je vám nakloněna, ale nesmíte ji zahltit svou přehnanou přízní.

LEV

Luna vám stále přeje. Dnes budete mít šanci se předvést. Jinými slovy, budete si vychutnávat vše, co vám přijde pod ruku.

PANNA

Dnes můžete dokázat víc, než si vůbec připouštíte. Ohlídejte si jen narůstající roztržitost.

VÁHY

Daří se lidem pracujícím v redakcích, masmédiích i v obchodě. Svobodní jedinci jsou ochotni pro vztah udělat cokoli, jen aby už nějaký byl.

ŠTÍR

Po včerejším emotivně vypjatém dni citová vyprahlost potřebuje nasytit. Nečekejte, že partner pochopí, musíte mu napovědět.

STŘELEC

Dnešek vám pomůže dát do pohybu nějaké záležitosti, které uvízly na mrtvém bodě. Peníze jsou maximální sílou.

KOZOROH

Zřejmě budete orientovat své úsilí směrem k vylepšení svého postavení. Energie máte dostatek, tak do toho.

VODNÁŘ

Úterní den vám přihraje do cesty mnoho lákadel. Osamocení se mohou těšit na nová seznámení.

RYBY

Vaše vnímavost je až extrémní, jste plní emocí a tvořivé síly. Touha po partnerské harmonii bude velmi silná, ale ne vždy dosažitelná.

 

 

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