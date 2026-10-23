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Jiří Mádl: Za svých čtyřicet let jsem nejvíce vděčný za vztah se svými bratry
23. října 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Herec a režisér Jiří Mádl dnes slaví své 40. narozeniny, proto dorazil k nám do studia Frekvence 1. Prozradil, že je ranní ptáče, rád chodí spát brzy a mezi nejzásadnější dárky svého dětství bere ty hokejové, jako třeba helmu nebo hokejku. Svěřil se, že by chtěl zažít oslavu s překvapením a nejvíc je rád, že má dobrý vztah se svými bratry. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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